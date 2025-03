Presume Meghan Markle amor a Enrique en adelanto de su serie

A pocos días de que finalmente estrene en exclusiva por Netflix la serie documental de Meghan Markle, la ex actriz reveló en sus redes sociales un breve adelanto del show, en donde aparece el Príncipe Enrique abrazándola cariñosamente.

La plataforma de streaming también difundió este primer adelanto oficial de With Love, Meghan en sus redes sociales, donde la Duquesa de Sussex aparece con el chef Roy Choi, del reality The Chef Show, en la cocina de su casa.

"Si hay algo que aprender de With Love, Meghan, es que recibir invitados no se trata de perfección. ¿Por qué pasar horas estresándose por un arreglo floral impecable o preparando minuciosamente una tabla de embutidos si no hay diversión en ello?

"O peor aún: ¿caminar ansiosamente de un lado a otro de la cocina, preocupándose por los detalles de último momento y lejos de los invitados con los que se suponía que debía pasar tiempo de calidad en primer lugar?", señaló Netflix en un comunicad de prensa.

En esta nueva serie, que contará con ocho episodios y estrena este 4 de marzo, Meghan propone buscar la alegría por encima de la perfección a través de momentos creativos, atendiendo a los seres queridos o gozando de los pequeños momentos bellos de la vida.

En el adelanto, Meghan se une a Roy Choi, creador del puesto de tacos mexicanos coreanos gourmet Kogi y coautor del libro "The Choi of Cooking: Flavor-Packed, Rule-Breaking Recipes for a Delicious Life: A Cookbook", mientras preparan un pollo frito coreano y recuerdan cómo fue su infancia en Los Ángeles.

Hacia el final del video, más a manera de tráiler, se ven otras escenas del resto de episodios, destacando una en donde Enrique aparece abrazando a Meghan mientras ambos sonríen en el jardín de su casa.

La ex protagonista de la serie Suits pospuso hace unas semanas el lanzamiento de su serie debido a los incendios forestales que devastaron Los Ángeles en enero.