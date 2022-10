El día que William Levy arruinó una cita romántica en París

Sin embargo, a William Levy no siempre la ha servido ser guapo.

Hubo una oportunidad en la que terminó arruinando una más que romántica velada en París. Fue él mismo quien reveló los detalles en una entrevista reciente. Incluso explicó que terminó invitando a la joven porque se sentía "muy solo" y que jamás sospechó el final de esa salida que tan caro le costó.

"No sé si fue vergüenza, pero fue una gran preocupación. Empecé a modelar tras trabajar en la construcción porque tenía el sueño de ser artista. Los primeros tres meses me fueron bien y me fui a París", recordó William Levy en una entrevista reciente sobre cómo sucedió todo. Fue en la ciudad del amor donde vio a una joven que lo atrapó con su belleza y no pudo evitar invitarla a salir.

"La invité a salir y nos fuimos a cenar", agregó William Levy. "Yo como mucho, soy muy comilón y los primeros platos que traían eran muy lindos, pero muy chiquititos, así que seguía pidiendo", indicó entre risas. Pero mientras más pedía más se incrementaba la cuenta. "Cuando vi 3 mil dólares dije, '¿qué?'", sostuvo mientras recordaba que en aquella época solo tenía 4000 dólares en el bolsillo que era el total de sus ahorros.