Willem Dafoe recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Willem Dafoe, de 67 años, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la primera ceremonia de este año.

El cuatro veces nominado al premio Óscar estuvo arropado por su esposa, Giada Colagrande, y sus amigos, los actores estadounidenses Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Camila Morrone, así como la estrella chilena Pedro Pascal y el director mexicano Guillermo del Toro.

"Es maravilloso formar parte de esta comunidad de artistas y animadores, gente que nos hacen sentir más cerca los unos de los otros y nos conectan, creando un importante diálogo especialmente necesario en estos tiempos de desapego, tecnología y división. Así que me alegra estar con gente así y espero que de alguna manera hagamos de éste un mundo mejor", comentó el actor, quien cuenta con 147 créditos y está por estrenar siete proyectos más, entre ellos Nosferatu y Beetlejuice 2.

Los directores Sean Baker, Walter Hill y Wim Wenders también estuvieron presentes.

Dafoe, agradeció a su esposa, con quien se casó en 2005, su apoyo y comentó su gratitud por haber logrado una carrera interpretativa tan duradera y exitosa.

"Por último, gracias a mi esposa Giada Colagrande, que me enseña gratitud y me recuerda que no debo escupir sobre mi suerte", compartió al final de su discurso en la intersección de las calles Hollywood y Vine de Los Ángeles, donde se congregó a una multitud.