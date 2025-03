Will Smith anuncia gira

Will Smith está echando toda la carne al asador con su esperado regreso a la música, el cual comenzó brevemente el año pasado, y es que este lunes anunció una gira por Europa y otras localidades para este año.

El ganador del Óscar recorrerá puntos como Londres, Marbella, Marruecos, Alemania y París a partir del próximo 13 de julio, con la idea de promover al máximo su nuevo álbum de estudio, Based on a True Story.

SUS ÉXITOS

En la gira, de acuerdo con un comunicado de prensa, Smith cantará también varios de sus éxitos más reconocidos como “Gettin’ Jiggy Wit It”, “Miami” y “Summertime”.

Based on a True Story marca su primer álbum inédito desde Lost and Found, de 2005, aterrizará en plataformas digitales este 28 de marzo e incluirá sencillos como “You Can Make It”, “Work of Art” y “Tantrum”, ya disponibles.

Smith publicó el viernes pasado la lista oficial de canciones y la carátula del álbum, donde aparece con una camiseta blanca, jeans tipo cargo anchos, una gorra y una chamarra roja en un guiño a su ciudad natal, Filadelfia.

EN MANCUERNA

Las 14 canciones que comprenden el disco, coescritas por el actor junto a su hijo, Jaden Smith y los raperos Russ y Joyner Lucas, hasta ahora incluyen letras muy personales que profundizan en su vida romántica y familiar, así como en sus problemas con la fama.

Este es el mayor esfuerzo que el histrión hace para retomar las riendas de su carrera, luego de que en 2022, antes de ganar su primer Óscar, abofeteara a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre el cabello de su esposa, Jada.

El incidente en la gala de los premios de la Academia a finales del año pasado que comenzó a dar unos primeros pasos para regresar a la música, como cuando interpretó un nuevo tema en los Premios BET 2024 y sorprendió al público de Coachella, en abril, para unirse al set de J Balvin. Posteriormente, cerró el año con una serie de conciertos íntimos en San Diego, en The Observatory North Park.

VARIOS CONTINENTES

Las entradas para la nueva gira de Will, que se espera después se extienda a Latinoamérica y Asia, salen a la venta este viernes 21 de marzo a las 10:00 horas. Los fans pueden registrarse para obtener acceso anticipado a los boletos en willsmith.com/#tour.