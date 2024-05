Will Smith vive situación alarmante

Will Smith acosado por extraño en su vivienda.

Ciudad de México

Una situación alarmante se desarrolló en la residencia del actor Will Smith en Los Ángeles, después de que la policía local fuera alertada sobre la presencia de un presunto intruso merodeando cerca de la propiedad.

De acuerdo con el portal especializado "TMZ", el miércoles pasado, un individuo fue visto preguntando por alguien que no reside en la vivienda del protagonista de "Bad Boys". Ante esta situación, el equipo de seguridad le ordenó que se retirara, y al persistir en su presencia, se procedió a llamar a las autoridades para informar lo ocurrido.

Sin embargo, el personaje desapareció antes de que la policía llegara en respuesta a la primera llamada. Más tarde, regresó y logró ingresar a los terrenos de la propiedad.

El equipo de seguridad de Will tuvo que intervenir para contener al individuo, identificado como Robert Ogden, de 37 años, quien posteriormente fue detenido por un delito menor.





TEMOR ANTE INCIDENTE

Ogden no pudo ser liberado bajo fianza debido a que las autoridades temían que pudiera regresar a la propiedad. Se sabe que Will Smith no se encontraba en casa durante el incidente.

Este mismo año, la exesposa del actor, Jada Pinkett, vivió un susto similar cuando dos hombres encapuchados intentaron acceder al balcón de su residencia mientras ella se encontraba dentro. Según los primeros informes, el presunto intento de robo ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., momento en que los ladrones creyeron que la artista no estaba en casa y se sorprendieron al descubrirla presente.

Cuando la policía llegó, los delincuentes ya habían huido sin dejar rastro, y no se pudo determinar si sus intenciones estaban dirigidas contra Jada o la propiedad en sí.

Es importante señalar que otros famosos, como Keanu Reeves, también han enfrentado situaciones parecidas de personas no deseada en sus hogares.