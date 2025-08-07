Wendy Guevara trata de tomar con calma la filtración de un video íntimo que ella protagoniza y que ya se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, desde hace unos meses, cuando fue víctima del robo de su celular mientras viajaba en la carretera rumbo a su natal León Guanajuato, la conductora advirtió que en teléfono tenía contenido íntimo.

Fue hace unas horas cuando dicho video empezó a circular en las redes sociales, así que la primera ganadora de "La casa de los famosos México" rompió el silencio al respecto y comentó que habló con sus jefes al respecto con temor a que la fueran a regañar, sin embargo esto no ocurrió, pues asegura que le dijeron que no se sintiera protagonista, pues esto ya ha pasado antes en muchas ocasiones.

LAMENTABLE

Mientras la maquillaban, Wendy, quien se dio a conocer en internet por un video junto a Paola Suárez, se sinceró al decir que ya no podía hacer nada tras la publicación de su video, y lamentó que hubieran violado su privacidad, y aunque trató de mantenerse serena, se observó desencajada.

"Es algo que hacemos todos pero a muy pocos nos violan la privacidad, entonces, qué hago yo hermanas, es algo que no está en mis manos", reconoció.

Comentó que la publicación del video se hizo desde su cuenta de Instagram.

"Se metieron a mi Instagram y de mi Instagram lo subieron, ya Marcela me cambió todas mis claves (contraseñas) y estaba un perfil allá a dentro".

Precisó que contrario a lo que muchos piensan, de que esa filtración se hizo intencionalmente.