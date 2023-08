Wendy Guevara siguen sin recibir sus premios

Ciudad de México

Wendy Guevara y Apio Quijano, exhabitantes de "La casa de los famosos" divirtieron a sus seguidores con un En Vivo conjunto en el que además de charlar y bromear, tocaron el tema de los premios que le dieron en la casa, ella se ganó los 4 millones de pesos, mientras que él un automóvil casi al inicio del reality.

Apio le reiteró a Wendy el ofrecimiento de su departamento para que ahora que tendrá que estar varios días en la Ciudad de México por cuestiones laborales, tenga un lugar donde se pueda quedar, ese mismo ofrecimiento se lo hizo a Nicola Porcella, quien ya se despidió de su país Perú y ayer llegó a la Ciudad de México; el integrante de Kabah insiste en que tanto Wendy como Nicola podrían vivir juntos en su departamento.

CON PROYECTOS

Aunque Wendy aún no le toma la palabra, pues dice que podría quedarse en un hotel o en casa de Marlon, no descarta la posibilidad; Wendy y Nicola tienen en puerta el proyecto de una telenovela en Televisa que producirá Juan Osorio, por lo que ambos se estarán viendo muy seguido cuando comience dicho proyecto que tiene muy emocionadas a las "Wencola", las fans de esta parejita.

Entre risas y comentarios sobre lo que pasó con lo que se ganaron dentro de "La casa de los famosos", Apio y Wendy toman con humor no les hayan entregado nada, a Wendy los cuatro millones de pesos, una pantalla y una bocina, mientras que Apio se ganó un carro del año que obtuvo en una de las primeras dinámicas dentro de la casa.





NADA LE HAN DADO

"No me lo han dado", expresó Apio entre risas, y Wendy prosiguió, en un tono bromista, que se sentía muy molesta con "La casa de los famosos" porque no le han dado su pantalla ni la bocina que se ganó; sobre su premio de ganadora agregó con ironía: "Ay bebé, pues si no me han dado mi pantalla que es más fácil..."

Hace unos días, Wendy comentó que aún faltan unos dos meses para que le entreguen el dinero por haberse coronado como la ganadora del reality; Guevara le confesó a su amigo Apio que incluso les pidió el maletín que Galilea les llevó a la casa donde supuestamente estaba el premio, sin embargo no se lo regalaron, y adentro sólo había foami.