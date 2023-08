Wendy Guevara muestra hartazgo con fans

Wendy Guevara no se queda callada

Ciudad de México

Wendy Guevara ha enfrentado a algunos seguidores que la critican por sus amistades, como la que tiene con Marlon, sin embargo, muy a su estilo, ha dicho que no se va a dejar manipular por las personas que la han amenazado con dejarla de seguir si le sigue hablando a Marlon, u otros que la están condicionando para seguirle dando apoyo; Guevara estalló contra todas esas voces, y en su cuenta de Instagram compartió un estado en el que no se queda callada contra la gente tóxica que pretenden manejar su vida.

"La verdad gente tóxica y los chismes tan feos que inventa la gente, qué triste, queriendo liderar y mandar en mi vida, están queriendo destruir mi felicidad y no lo van a lograr. Qué duro es esto y qué horrible que exista gente tan mala sólo porque no piensas igual que ellos. Pero recuerden, no nos vamos de este mundo sin pagar lo que hacemos, por eso estoy tranquila", se lee.