Muestra vulnerabilidad

"Reconocer los sentimientos fue un proceso para mí, fue decir: ´No me siento bien, no estoy bien, nunca trabajé esto porque nunca he tenido el tiempo", recordó Tini Stoessel sobre los años más recientes de su vida.

A sus 25 años, la cantautora argentina dice estar en constante transformación, pues se ha enfocado en conocerse, descubrir sus emociones, en quién se quiere convertir y cosas de ella que desea dejar atrás.

"Está bien que te permitas llorar, que te permitas sentir que quizá no vas a salir, porque a veces, cuando más fondo tocas, es cuando más renaces. Hacer el disco era poder darles la idea general de lo que fueron estos tres años y medio para mí, mostrar esa Tini un poco más vulnerable, más indefensa, con menos conocimiento, con miedos.

"Me acuerdo de mí haciendo estas canciones y sintiéndome: ´¿Cómo hago para salir de acá ahora?´. Salí mucho más fortalecida, mucho más gigante emocionalmente. Agradezco que me hayan pasado todas las cosas que me pasaron porque quizá sin eso no hubiera podido ser quien soy hoy", explicó Tini, en entrevista.