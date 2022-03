Vuelve con ´caos´

El nombre de la nueva canción de 5 Seconds Of Summer, "Complete Mess", parece reflejar un poco del caos que ha reinado en el mundo en los últimos años. Incluso, parece que cuando el grupo australiano preparaba el tema, a finales de 2019 y principios de 2020, estaba pronosticando lo que pronto llegaría.

NO HAY QUINTO MALO

El cuarteto integrado por Luke Hemmings, Calum Hood, Michael Clifford y Ashton Irwin estrenó recientemente este tema, con lo que dio el primer adelanto del que será su quinto disco de estudio.

"Es curioso que esta canción hable de un ´completo desastre´, que en nuestro caso era más enfocado a una situación sentimental que se transforma y obliga a la evolución, mucho más que a lo que vivimos en estos tiempos, pero no por ello deja de ser igual de ajustable a estos momentos", relató Michael.

"Y que conste que lo pensamos como en un sentido metafórico, pero al final termina siendo un motivo de reflexión y esperanza sobre lo que significa cualquier desastre que vivimos y cómo nos tenemos que obligar a reponernos", añadió Calum.

Los recuerdos que tenemos de México son bellos y muy cálidos, los fans siempre nos han hecho sentir en casa. Lo mejor es que volvemos a Guadalajara, Monterrey y México. ¿Qué más podemos pedir que cantar en vivo?". Michael Clifford, Cantante

MOMENTOS CRUCIALES

En entrevista vía remota desde Los Ángeles, los dos cantantes reflexionaron sobre los momentos cruciales que han definido su carrera: por ejemplo, cuando publicaron sus primeros covers de canciones de Chris Brown y Mike Posner en YouTube, a principios de 2011; cuando Ashton se unió al grupo, en diciembre de ese mismo año; y cuando lanzaron su álbum debut, 5 Seconds of Summer, en 2014.

"Nos hemos mantenido unidos porque tenemos el mismo compromiso y los mismos ideales; nos divertimos con lo que hacemos, nos lo tomamos muy en serio como trabajo y agradecemos que nuestros fans hayan crecido con nosotros", apuntó Michael.

"Y es que de pasar a hacer videos para YouTube, y luego firmar contrato con una disquera y aprender de la producción de discos, el tiempo para sacar sencillos y evolucionar con la tecnología, ahora sabemos que estamos más establecidos y con ganas de escalar más, de crecer más", sostuvo Calum.

LISTO EL VIDEO

El videoclip de "Complete Mess" fue dirigido por Lauren Dunn, quien también ha trabajado con artistas como Kali Uchis y Jack White. La dirección creativa corrió a cargo de Tyler Serebreni, con quien los músicos llevan una relación profesional desde hace tiempo y quien les hizo una propuesta muy concreta sobre el clip.

"Refleja lo que dice la canción y va muy de acuerdo a nuestros ideales. Sinceramente, tiene mucho de nosotros, que ya hemos crecido y nos sentimos más maduros", apuntó Calum.

El cuarteto, que ha lanzado éxitos como "She Looks So Perfect", "Out of My Limit" y "Who Do You Love", también externó su alegría por retornar a los escenarios luego del paro por Covid-19.

Incluso, ya tiene fechas confirmadas para reunirse con sus fans mexicanos: el 18 de mayo en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el 20 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey y el 21 en el Auditorio Telmex de Zapopan.