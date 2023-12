Gustavo Lara vuelve al 100

Ciudad de México

Más delgado, fornido y con el cabello entrecano, lleno de energía, con nueva música y sus éxitos regrabados para las nuevas generaciones, Gustavo Lara está de regreso en lo que más lo apasiona: la música.

El cantante, que volverá a deleitar a sus fieles fans con sus hits el jueves 14 diciembre, ahora desde el Dion Live Center, reveló que se sometió a una operación para bajar definitivamente de peso y esto, aunado a que heredó de su familia ese rostro juvenil que lo hace verse de menos edad de la que tiene, lo hacen mostrarse mejor que nunca ante su público.

"Después de mucho tiempo de batallar con los sube y baja de peso, que los pasé desde los 16 años que empecé a cantar, hace unos 4 meses decidí practicarme la banda gástrica con un doctor de mucha confianza, lo que fue para mí un gran empujón para bajar de peso, pero que combiné con ejercicio y logré bajar 24 kilos, con lo que hoy me siento muy bien", dijo el creador de hits como "Aliento con Aliento" y "A la Sombra de los Ángeles".

"Además, desde el inicio de la pandemia que enfermé, me regresé a vivir al puerto (de su natal Veracruz), y de ahí ya no salí.

Ahora es ahí donde vivo y todos los días hago bicicleta, voy al gimnasio, tengo otra calidad de vida, lo que me ha ayudado muchísimo a mantenerme; además, recuperé mucha paz emocional al estar otra vez con la familia. Creo que si tú te sientes bien y eres feliz se refleja en todos los aspectos de tu vida".

Sobre su nuevo look, el artista veracruzano reconoció ser "chapado a la antigua", por eso nunca ha pensado pintarse las canas para verse más joven.

"Fui educado de una forma tradicional en donde siempre me inculcaron que hay que envejecer con orgullo, así que ahora luciendo mis canas al máximo, porque nunca pensé en pintarme el cabello; creo que a mis 52 años hay que lucir lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que soy", dijo entre risas.

Contó que su esposa Corina, quien es originaria de Ecuador, le llenó el espacio amoroso que tenía en su corazón desde hace varios años y que, como al ser ella menor que él, le comparte su energía juvenil.

"Realmente he experimentado muchos cambios en pocos meses que a mí como un hombre maduro me obliga a estar al 100 por ciento, con los 5 sentidos alerta todo el tiempo, tanto en mi trabajo como cantante; como líder de un proyecto tienes que estar al pendiente siempre", expresó.

Con un nuevo sencillo titulado "Mujer", ya sonando en plataformas digitales, el intérprete se ha mantenido vigente gracias a nuevos temas como "Agenda" y "Yo Soy El Hombre", además de nuevas producciones discográficas, como "De Baladas a Boleros", la más reciente.

"De la música nunca me he ido, siempre he estado ahí picando piedra, componiendo canciones nuevas, sigo creyendo en el amor, en el romanticismo. Es un gran honor seguir adelante en esto que que me apasiona: la música".

Lara espera reencontrarse con sus fanáticos el jueves 14 de diciembre en Monterrey para ofrecerles una divertida noche musical llena de éxitos y su nueva música.

"Estoy muy contento de volver a presentarme en Monterrey porque para mí es una plaza que siempre ha sido muy importante en mi carrera. En este show del 14 de diciembre voy a cantar un poco de todo, mis éxitos que el público conoce, temas tributo; además, tendré como invitada a Tatiana. Va a estar muy divertido", afirmó.