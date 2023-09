Este ´Halcón´ vuela solo

Monterrey, N.L.

Convertido en un "Halcón", Emilio Osorio aseguró que al público le ha gustado su trabajo como actor y cantante más allá de los privilegios que pudiera tener por ser hijo de dos famosos: Niurka y el productor Juan Osorio.

"¿Qué es nepotismo?", respondió Emilio al ser cuestionado sobre si esto lo ha llevado a la popularidad.

"Por dos cosas fundamentales (es popular): por la necedad que tengo y, aparte, como que al público le ha gustado lo que he hecho".

El joven de 20 años contó visitó Monterrey para promocionar la presentación que tendrá el 1 de octubre en el Foro Tims, que su nombre artístico es ahora Emilio Halcón, apodo que le dio Poncho De Nigris en el reality La Casa de los Famosos.

SIEMPRE SERÁ HIJO DE FAMOSOS

"Creo, y no me las sé todas, pero tengo las bases para estar arriba de un escenario", expresó.

Agregó que siempre lo van a relacionar con sus papás, e incluso demeritan su trabajo señalando que ha obtenido todo por ser hijo de ellos.

"Te acostumbras a que le quiten valor a tu chamba, y eso no cualquiera, pero tienes que aprender que te tocó eso. Yo no me estoy tirando al piso", aclaró.

Aunque sí aceptó que ha tenido oportunidades laborales por ser hijo de un productor.

"Eso es real, pero la realidad es que hay pros y contras", señaló.

El integrante del "Team Infierno" de La Casa de los Famosos afirmó que ahora le prestan más atención los medios de comunicación.

ES TRANQUILO

"Mira, si yo no tuviera que estar aquí, ni ustedes estarían porque el público no me pelaría. Obviamente, yo no soy ni el mejor actor o cantante, pero hay gente que admira mi chamba, además, trabajo todos los días e intento no meterme en polémicas, y si lo hago, es sólo porque estoy defendiendo mi punto de vista", expresó.

Emilio tiene bien claro qué imita de sus papás y qué es lo que evita de ellos.

"Ellos tienen una personalidad bastante fuerte en cuestiones mediáticas y yo tengo una personalidad más tranquila. Yo prefiero mantenerme callado y después contestar lo que tenga que decir", aseguró.

Admitió que tener unos papás polémicos en cierta forma sí le afecta.

SU MADRE UNA FIERA

"¿Qué hago? Mira, mi mamá tiene 55 años y mi papá... bueno, es que respeto mucho que no lo dice, yo no les voy a venir a enseñar nada. Si hacen algo que no me favorece o no me gusta, que es la realidad, no voy a mentir diciendo: ´Todo me favorece´, porque sí hay cosas que me chin..., pero son mis papas", señaló.

"Son así y no los voy a cambiar nunca, al contrario, les agradezco siempre que me han apoyado y que han estado pegados a mí".

Además, indicó que Niurka toda su vida lo ha defendido a "capa y espada", y él así lo hará con ella.