Revivirán los 90: Retoman su romance

La clásica historia de amor de los años 90 con toda su moda y a ritmo de rock aterrizará con los regios con la gira de Broadway de "Pretty Woman, The Musical".

En 1990, la película conquistó al mundo y lanzó a la fama la sonrisa de su estrella Julia Roberts, que tenía la química perfecta con el galán Richard Gere.

ESTE FIN ESTRENA

El musical, que se estrenó en Nueva York en el verano de 2018, donde permaneció por 420 representaciones, tendrá una temporada de cinco funciones con música en vivo y en su idioma original en el Showcenter Complex, que inician el viernes 28 de marzo.

Es la historia de Edward Lewis, un ejecutivo que contrata en pleno Hollywood, por un fin de semana, a una prostituta llamada Vivian Ward.

Esos días juntos cambiarán sus vidas por completo, en una especie de historia de "Cenicienta", que en el caso de la adaptación teatral viene acompañada de música compuesta por el ganador del Grammy, Bryan Adams, en colaboración con Jim Vallance.

Eva Gary, quien interpreta a Vivian en la gira, entiende por qué la clásica historia sigue en el corazón de la gente a 35 años de su estreno.

"Creo que la relación amorosa de los personajes es la que ha sostenido el paso del tiempo, y es un gozo verla hoy también.

Además de los vestuarios que son tan hermosos e icónicos, a todos les conquista ver ese vestido rojo y la caja con el collar", comparte Eva.

La actriz, que hace su debut de gira con la producción, disfruta utilizar la icónica indumentaria inspirada en la película, dirigida por Garry Marshall, quien trabajó antes de morir en 2016, en el libreto para el teatro junto con el guionista del filme J.F. Lawton.

"Me siento como una princesa. La primera vez que me puse el vestido rojo me puse sentimental, ya que es un gran regalo poder usar estos increíbles atuendos", asegura Eva.

NOSTALGIA TOTAL

La razón por lo que la gira, que recorre estos momentos Estados Unidos, le da un toque de nostalgia a su audiencia, tiene que ver con la manera en que recuerdan la época en la que sucede la historia.

"La gente ama los 90. Hay una moda muy icónica, y el pelo, por supuesto. Cuando pienso en los 90, pienso en la cabellera de Julia Roberts en la película, me encantaría tenerlo así. El estilo es lo que hace que los 90 sean tan icónicos", afirma la actriz.

El estilo de la música de Adams también sirve para trasladar a la audiencia a la época, con los temas que el tres veces nominado al Óscar escribió.

Para Jack Rasmussen, quien interpreta a Edward, es parte de lo que le atrae del musical.

"Me siento tan afortunado de ser parte de esa experiencia en el escenario. La canción que sucede en la escena de la ópera es un perfecto momento musical. Las luces se bajan un poco, el tiempo se detiene y cantas con sentimiento: que nunca ha visto a alguien tan bella, que nunca se ha sentido así, y claro, con la guitarra de fondo", explica emocionado Jack.

Pero más allá de la moda y la música, existe una razón por la que sus estrellas creen que vale la pena regresar al mundo de Pretty Woman.

"Es una historia de amor que todos deben ver. Es una hermosa historia de dos personas imperfectas encontrando el amor perfecto, además de ser una historia de empoderamiento sobre tomar las riendas de tu propia vida y convertirte en el héroe de tu historia", agrega Eva.

Y la nostalgia se apodera de la audiencia cada noche.

"Vemos en el público algunos blazers rojos y pelucas rubias, y es muy ´cool´ ver a la gente que adora el filme esperando los diálogos que conocen. Escuchamos la reacción de la audiencia", expresa Jack.

A LA SULTANA DEL NORTE

El musical que se estrenó en Nueva York, en el verano de 2018, donde permaneció por 420 representaciones, tendrá temporada de cinco funciones con música en vivo y en su idioma original en el Showcenter Complex, que inicia el viernes 28 de marzo.