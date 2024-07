Da positivo a Covid-19

Violeta Isfel no la está pasando nada bien en relación con su salud. A través de redes sociales, la protagonista de "Atrévete a soñar" anunció que frenará sus compromisos profesionales debido a que fue diagnosticada con Covid-19.

La también cantante explicó a sus seguidores que la noticia estaba siendo muy difícil para ella, pues durante la pandemia y en las cepas posteriores no se había infectado. "Jamás me había dado. La otorrino me informa que todos están tomando muy a la ligera esta nueva mutación del virus y no está fácil. Pude haberme contagiado por picar el botón de un elevador o por abrir la manija de un baño. Está más complicado de lo que todos llegaríamos a pensar", externó.

FOCO DE INFECCIÓN

Isfel añadió que en estos momentos ella es un fuerte foco de infección, por lo que estaba aislada en su casa tratando de cuidar su alimentación e hidratándose. "Tengo unos dolores rarísimos. Tan sólo bajarme de la cama, ir al baño o así, me sofoca".

Cabe mencionar que este fin de semana la intérprete, de 39 años, tendría que presentarse en los 2000´s X Siempre, y tampoco acudirá a sus funciones de la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio". Sumado al diagnóstico, reveló que una vez que se recupere del Covid-19 será intervenida quirúrgicamente. "Tengo un tema de salud severo; es un mioma gigante que está provocando cierta anemia que afecta mi sistema y me tengo que meter a esta cirugía, en donde se pueden llevar este mioma y también se van a llevar mi útero... En mi caso, va a ser como una cesárea, me van a sacar todo el útero dejándome los ovarios, para no volverme loca emocionalmente y hormonalmente, pero estoy tratando de tomarlo lo mejor posible".

LOS SÍNTOMAS

Mientras llega la fecha de su cirugía, buscará fortalecer su sistema inmunológico. Además, está pensando en documentar todo su proceso para ayudar a mujeres que estén atravesando una situación similar.

La actriz comentó que, previo a ser diagnosticada con el virus, sentía un picor particular en la garganta. "Sentí como que me iba a dar una infección. Despertaba en las mañanas con este ardor en lo que conecta la nariz con la boca, muy raro", dijo. No obstante, fue durante una función de su obra de teatro que comenzó a quedarse afónica y le costaba trabajo cantar y hablar.