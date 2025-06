Alicia Villarreal narra ataque sufrido por Cruz Martínez

"Vivir con miedo no es lo mejor de la vida. Estoy en el proceso de superarlo". Así fue como, tras semanas de silencio, Alicia Villarreal habló por primera vez sobre la presunta agresión que vivió a manos de su ahora exesposo, Cruz Martínez.

En febrero de este año, la cantante se convirtió en el centro de la polémica, esto luego de que lanzara una señal de auxilio durante uno de sus conciertos y acusara a Martínez por presunta violencia doméstica.

Ahora, en una reciente entrevista que ofreció a Telediario, Villarreal revivió el suceso y mandó un mensaje a su expareja.

La intérprete de "Te quedó grande la huella" inició contando que una de las razones por las que decidió hacer pública la violencia a la que estaba siendo sometida, fue el miedo por lo que podría pasarle si callaba algo tan delicado:

"No soy una mujer dejada. Esa noche ya no podía permitirme que hubiera más", dijo con la voz entrecortada.

Sin embargo, lo más impactante vino cuando describió el ataque físico. Entre lágrimas, Villarreal relató cómo Cruz la tomó por la habría tomado por la espalda, para después intentar asfixiarla: "prácticamente me pudo haber dormido para siempre con sus manitas", agregó.

Fue en ese instante cuando la cantante, mirando fijamente a la cámara, se dirigió a Martínez y lo llamó cobarde: "No me agarres por sorpresa, ni por la espalda porque eres un maldito cobarde. ¡Eres un maldito cobarde!".

Alicia también habló del proceso legal contra Cruz y confirmó que está dispuesta a llevar su caso a otras instancias para conseguir justicia:

"Me he ido a como va la justicia, como cualquier otra mujer, pero es grave estar así, esperando a la justicia".

Sobre si está dispuesta a perdonar al también productor, Alicia fue tajante:

"Yo no me voy a enfermar porque me caiga mal un pelado. El que se porte mal y tenga que pagar, que lo pague. No voy a sufrir por otra persona".

Alicia Villarreal sale en defensa de su hija

En medio de la polémica, quien ha sido duramente atacada por los usuarios de las redes sociales es la hija de la llamada "Güerita consentida", la también artista Melenie Carmona.

Y es que, la joven no sólo no ha hecho una declaración pública respecto a la delicada situación de su madre; sino que aún mantiene contacto con Martínez, el presunto agresor.

Carmona ha sido señalada de ser poco empática y abandonar a su madre en los momentos que más la necesita, algo que Alicia negó rotundamente:

"Hay gente que dice lo que sea y me duele que hablen cosas de mi hija que no son ciertas... cómo se les ocurre. Yo siempre les digo: 'mientras tú sepas quién eres, no importa afuera'".

La sociedad entre Arturo Carmona y Cruz Martínez

Un tema que ha llamado la atención es la alianza empresarial entre sus exesposos, Arturo Carmona y Cruz Martínez, pero Villarreal asegura que no es algo que le quite el sueño:

"Eso no me importa. ¿Cómo los veo yo? Muy chistosos", expresó.

Eso sí, cuestionó los motivos por lo que ambos decidieron unirse:

"¿Por qué se le ocurrió a ese señor? Habiendo tantos empresarios con trayectoria... a veces me guardo la opinión porque es muy chistoso. Se juntan porque son iguales", finalizó.