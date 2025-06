Alicia Villarreal rompe el silencio

La cantante Alicia Villarreal rompió el silencio y lanzó una acusación directa contra su ex esposo Cruz Martínez, a quien calificó como un “maldito cobarde” por presuntamente haber intentado ahorcarla durante un episodio de violencia que, según ella, pudo costarle la vida.

Villarreal, de 53 años, relató que su vida estuvo en riesgo a manos de una persona fuera de control, pocas horas antes de presentarse en un show en Michoacán, donde incluso realizó la señal de auxilio para mujeres en peligro.

TEMIÓ POR SU VIDA





“Prácticamente él me pudo haber dormido para siempre con sus manitas”, reveló en entrevista con Telediario. “Sí, me quiso (ahorcar) no sé cómo funcionaba su mente en ese momento. Una persona enojada que no se puede controlar ya tiene una enfermedad”.

La intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” aseguró que nunca más permitirá que su vida esté en manos de alguien incapaz de controlar su ira.

“A mí no me agarres de sorpresa. No me agarres de sorpresa ni por la espalda, porque es un maldito cobarde. Eres un maldito cobarde. No puedes hacer eso. No te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera”, sentenció con firmeza.

Villarreal confesó que tras el ataque, su mayor angustia fue pensar en sus hijos llorando por ella sin saber si estaba viva; sin embargo, a pesar del trauma, cumplió con un concierto que ya tenía pactado, sin poder contar aún lo que había vivido.

“Realmente pasaron horas. Yo estaba viviendo una cosa muy tremenda y mi corazón no tenía paz y mi pensamiento era nada más regresar a ese par de horas que habían sucedido. Lo que más me afligía era: mis hijos me pueden estar llorando sin saber qué me pasó, y yo puedo estar muerta ahí. Era lo que más me aterraba”, agregó.

CONFÍA EN LA JUSTICIA

La cantautora presentó la denuncia por violencia el 16 de febrero en el Portal de Informe Policial Homologado Electrónico de la Fiscalía de Nuevo León, y el 19 ratificó la acusación ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Monterrey.

“Espero justicia y no espero que me la den, estoy luchando por ella. Yo como cualquier otra mujer, no porque sea artista o tenga dinero, me he ido sobre a como va la justicia y la verdad pues una mujer que tiene este tipo de situación y un riesgo es grave estar así esperando”, expresó.