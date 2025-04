Entre Dimes y Diretes: Sigue disputa legal

El abogado de Imelda Garza ya habló públicamente y hace frente a la denuncia que Maribel Guardia interpuso en contra de su representada por violencia doméstica, y ahora es ella quien emprende una queja en contra de Marco Chacón, el esposo de la actriz, pues la joven afirma que agredió a su hijo, el pequeño José Julián, y que, posiblemente, estuvo involucrado en la falsificación del testamento de su esposo Julián Figueroa.

Antonio Lozano Gracia, el representante legal de Garza, habló con la prensa este martes para contar que la joven está enfocada en demostrar que las acusaciones que su suegra hizo no son ciertas, pues hace unos días presentó ante las autoridades una prueba antidoping a la que se sometió, de forma privada, que, presuntamente, arrojó resultados negativos.

NIEGA SER ADICTA

Por ello, cuando se le preguntó acerca de si estaba al tanto de la aparente dependencia de su clienta por las sustancias ilícitas, Lozano Gracia dijo que esos rumores ya habían quedado totalmente desmentidos a través de la prueba toxicológica, aunque ésta no cuenta todavía con el sustento de la Fiscalía, pues es a través de este órgano público para que tenga validez dentro del proceso.

"Esta acusación reiterada de que la señora Imelda Garza era llamada adicta creo que ya se acabó, quedó definitivamente resuelta; voluntariamente fue a hacerse exámenes toxicológicos".

El perito en leyes destacó qu ahora es su representada quien está tomando acciones legales no sólo para defenderse, sino para señalar una presunta agresión de Marco Chacón, esposo de su suegra, hacía su hijo José Julián, un menor de siete años.

"Es una narración que nos hace muy vívidamente Imelda, es una situación que, lamentablemente, se genera por una realidad donde hay un control absoluto sobre sus vidas", expresó.

¿TESTAMENTO FALSO?

Dio a conocer que, cuando se acercaron a la contraparte para buscar un acuerdo, fue Chacón quien se negó, categóricamente, a llegar a una conciliación legal, decisión a la que Guardia se habría atenido.

"Le comenté a Imelda ´¿estarías dispuesta a tener una plática citatoria conciliadora con tu exsuegra?´, para ver si podemos llegar a un acuerdo, me dijo ´sí´ y la busqué inmediatamente (y), cuando la juez instó a las partes a tener una negociación, una plática conciliadora, el señor Marcos dijo que no y la señora se plegó a esa decisión, dijo: ´yo me atengo a lo que resuelva el tribunal conforme a derecho´", precisó.

Finalmente, habló de la posibilidad de que el testamento que afirman que dejó Julián Figueroa sea falso, pues destaca que la firma que presenta el documento se asemeja más a un garabato que a la firma del finado.

DUDAN DE LA FIRMA

Lozano Gracia dijo que le parecía poco fiable que el fallecido hubiera viajado a Zihuatanejo, Acapulco, para dictar en el puerto cómo repartiría su patrimonio, pues fue en esa ciudad donde se encontró, aparentemente, el testamento.