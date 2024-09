Retomará villanías en parque de Harry Potter

Mientras que Ian McKellen se prepara para volver como Gandalf en las nuevas películas de El Señor de los Anillos, la actriz Imelda Staunton hará lo mismo con su rol de Dolores Umbridge, del mundo de Harry Potter.

Poco más de 14 años después de la última actuación de la británica como la villanesca profesora en la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1, un video oficial de la franquicia en YouTube reveló el regreso oficial de Staunton a la saga.

Staunton y su Dolores Umbridge será un personaje principal en la historia que contará la atracción "Harry Potter and the Battle at the Ministry", que forma parte de "The Wizarding World of Harry Potter".

Este nuevo juego mecánico e inmersivo se inaugurará en el parque temático Universal Epic Universe en Orlando, Florida, en 2025. La historia ubicará a los visitantes justo durante el juicio de Umbridge por parte del Ministerio de Magia, y su posterior plan de escape.