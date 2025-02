Belinda lanza indirecta a Nodal al hablar de su vida amorosa

Después de que Belinda hiciera una pausa obligada en su agenda debido a problemas de salud relacionados con el estrés del trabajo este fin de semana, la cantante de "Ángel" regresó para aclarar los rumores sobre su vida personal que han circulado en los últimos días.

La artista había sido centro de atención debido a especulaciones sobre un posible nuevo romance con el Coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra. Aunque no había comentado sobre el tema, Belinda rompió el silencio con picantes declaraciones que también incluyeron una "referencia" a su ex, Christian Nodal, que actualmente está casado con Ángela Aguilar.

Los rumores de su relación con José Luis comenzaron después que fueran vistos regresando de Huatulco, donde supuestamente asistieron a una boda.

¿Qué dijo Belinda sobre su vida amorosa?

En una entrevista para Posta, la cantante desmintió cualquier vínculo romántico con el político, aclarando que frecuentemente la vinculan con personas de su entorno. "Bueno, a mí siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos, las personas con las que estoy, siempre. Es algo que no sé por qué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre con personas", señaló.

Además, aprovechó la oportunidad para hablar sobre su vida personal, y aunque no mencionó a nadie en específico, muchos de sus seguidores interpretaron que sus palabras eran una indirecta hacia Nodal. La cantante mantuvo una relación con él a mediados de 2020, un romance que estuvo marcado por rumores de matrimonio que nunca se materializaron. Tras la ruptura, Nodal comenzó una relación con la rapera Cazzu, con quien tiene una hija, Inti, y en 2024 sorprendió al casarse con Ángela Aguilar.

La cantante de "Amor a primera vista" dijo entre risas: "Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no tengo... eh... no he dejado una familia nunca, soy una mujer que tengo todo el derecho de salir con quien yo quiera, tengo muchos amigos, mucha gente que quiero con quien voy a cenar, a comer, con quien voy a componer música".

Belinda también dejó en claro que José Luis es solo un amigo y añadió que no hablará públicamente de futuras relaciones sentimentales, ya que prefiere mantenerlas en privado. Actualmente, su enfoque está en su carrera profesional.

"Que digan lo que quieran, nunca lo van a dejar de hacer, siempre van a seguir hablando, inventando, diciendo y la única que sabe de mi vida soy yo", afirmó.

Sus seguidores celebraron sus declaraciones con comentarios como: "No he dejado a ninguna familia nunca. ¡Eso!", "Amé eso de 'No he dejado una familia nunca'", "No he dejado ni una familia nunca y la risa", "Una indirecta bien directa", "Se sabe defender Beli", y "Entendimos la referencia, mi Beli".