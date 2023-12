Carlos III es un viajero frecuente

Ciudad de México

El Rey Carlos III y varios miembros de la realeza británica fueron criticados por una organización enfocada en combatir el cambio climático debido al frecuente uso de jets privados durante el 2023.

Después de que el monarca de Reino Unido participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP28, en Dubai, la organización We Are Possible criticó al mandatario por gastar al menos 2 millones y medio de dólares del dinero público para viajes en jet privado y helicóptero.

Según un reporte del diario Mirror UK, la organización alegó que estamos "terriblemente lejos de cumplir" los objetivos en beneficio del planeta debido a aquellos que derrochan dinero para utilizar jets privados.

La crítica de We Are Possible indicó que las exorbitantes cantidades de Dióxido de Carbono (CO2) que ha emitido la realeza británica con sus viajes sería equivalente a lo requerido para darle electricidad a 300 hogares durante un año.

La ONG ejemplificó el caso de la Familia Real, cuyos miembros acudieron a un partido de rugby en avión, cuando pudieron llegar en tren. Otro punto en contra de los Reyes de Reino Unido fue el uso de helicóptero para trasladarse entre las casas reales.

Aunque los Príncipes de Gales, Catalina Middleton y Guillermo, tomaron vuelos programados para acudir a algunos eventos como la entrega del Premio Earthshot, en Boston, la Princesa Ana ha tomado vuelos privados para acudir a juegos de rugby.

"Los jets privados son increíblemente despilfarradores, causan emisiones gigantescas y deberían prohibirse. No es aceptable que los miembros de la realeza, que deberían dar un buen ejemplo, se aprovechen de ellos, sobre todo utilizando dinero público", criticó Alethea Warrington, integrante de la organización.