Muere la actriz y conductora Verónica Toussaint

Ciudad de México.- Después de una lucha de más de tres años contra el cáncer de mama, Verónica Toussaint falleció este jueves a la edad de 48 años.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien a través de su noticiero en vivo lamentó su partida y mandó condolencias a sus familiares.

"Hace unos momentos o en cualquier momento del día de hoy, muy joven, murió, después de una larga y dura batalla de tres años y medio contra el cáncer, murió nuestra queridísima Verónica Toussaint", dijo afligido.

El presentador destacó la valentía y el coraje con el que la actriz enfrentó su enfermedad y, aunque, ya no estará en este plano terrenal, aseguró que la seguirán recordando por su alegría y personalidad: "Queda su sonrisa, su compañerismo. Queda por supuesto su talento, enorme. Donde estés querida no dejes de sonreír", agregó.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre el fallecimiento; sin embargo, diferentes personalidades del medio ya han reaccionado en las redes sociales, entre ellas el equipo de ¡Qué Chulada!, programa que conducía.

"Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble" REFLEXIÓN DE VERÓNICA TOUSSAINT SOBRE SU VIDA

"Nos parte el alma anunciar el deceso de nuestra querida Verónica Toussaint. Fuiste, eres y serás una parte muy importante para nosotros", escribieron.

Verónica fue diagnosticada, por primera vez, hace más de dos décadas, en esa ocasión en el apéndice por lo que fue sometida a una cirugía para extraerlo.

En octubre del 2021, el cáncer volvió a su vida y en ese entonces lo compartió con su público, en vivo:

"Nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer de mama y está vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron y hoy decido compartirlo con ustedes", dijo. Su último trabajo fue en la cinta "Kung Fu Panda 4" donde dio voz a Zhen.





"SI ME TOCA MORIR PRONTO, ME VOY EN PAZ"

Su sorpresiva partida no solo ha dejado al mundo del espectáculo de luto, también lo ha sumido en profundo dolor, y es que la actriz y conductora nunca se dejó vencer por el cáncer; siempre mostraba una actitud valiente; incluso cuando la palabra muerte se colaba en sus pensamientos.

Sin mostrar miedo, pero sí un gran agradecimiento por lo vivido, la también conductora llegó a reflexionar sobre su vida y si sentía preparada para el momento de su muerte en una entrevista que concedió, en julio del 2022, al programa "El minuto que cambió mi destino"; declaraciones que ahora han revivido, gracias a las redes sociales.

A través de TikTok, varias cuentas retomaron las palabras que la presentadora de "¡Qué chulada!" y "¡Qué importa!" dijo:

"Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble", expresó en ese entonces.

Verónica también aseguró que, a partir de ese momento, todo lo que la vida le regalara ya era ganancia, pues a su edad estaba tranquila, plena y segura de que no tenía ninguna cuenta pendiente con nadie.

"Me he gastado la vida y a partir de ahorita, lo que tenga yo de vida, es ganancia. No le debo nada a nadie, lo que he hecho, lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chingado; entonces, me moriría tranquila", agregó.





PARTICIPÓ VERONICA EN UN PROGRAMA DE PURA IMPROVISACIÓN

En agosto de 2012, un nuevo contenido se estrenó en Canal Once. Se trata de "¿Quién dijo yo?", un programa de humor en el que a través de improvisaciones, los actores representan diferentes situaciones presionados por un conductor que les impone condiciones y tiempo, dando como resultado ingeniosos sketches.

Con únicamente 13 episodios, el programa, conducido por Luis Gerardo Méndez, y teniendo como invitados a Ricardo Esquerra, Carlos Aragón, Juan Carlos Medellín y Veronica Toussaint, llenaban de risa y emoción a la audiencia mexicana.

OTROS PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPÓ VERÓNICA TOUSSAINT

Dentro de su amplia trayectoria, la actriz participó en diversos proyectos como:

— ¡Qué chulada!

— Duelo de comediantes

— La culpa es de la Malinche





SE DESPIDEN

Amigos, compañeros y personas cercanas a Verónica Toussaint se dieron cita en el Panteón Francés para darle el último adiós.

— Divina comida

"De ella tengo muchísimos recuerdos, era alguien generosa, amable y linda, ustedes pueden ver por sus redes cuánto amor y lo que pasó por su vida fue muchísimo amor. Recuerdo esa sonrisa y esa fuerza que siempre nos demostró, fue una mujer positiva, echada para adelante".

YORDI ROSADO, CONDUCTOR

"La última vez que comimos me dijo: ´he estado pensando que, si esto se acaba, cómo viví mi vida. Me la pasé chingón, hice lo que quise... pero no estoy en eso, no estoy en ese momento´".

MARIANA H, CONDUCTORA

"Siempre fue una mujer muy espiritual, siento que ahora tocó mucho más esta parte que era su esencia; pero, sin duda, los trancazos que da la vida nos chicotean y claro que nos hace conectar con esa parte divina, esta parte efímera que es nuestro cuerpo la vamos a dejar".

LUZ MARÍA ZETINA, CONDUCTORA