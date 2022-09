Triste por sus nietos

Verónica Castro lamentó no ver a sus nietos mayores. Desde hace tiempo, la actriz no tiene contacto con Simone Candy y Mikhail Zaratustra Castro Liberman, hijos que Cristian Castro tuvo con Valeria Liberman. Los niños ya tienen 17 y 15 años, respectivamente.

Cristian Castro se casó en el 2004 con la abogada argentina y luego de 4 años su matrimonio llegó a un escandaloso final. Fue Liberman quien solicitó el divorcio en el 2008. Ella quedó a cargo de los pequeños mientras que él poco a poco fue perdiendo el contacto. Incluso en pandemia llegó a asegurar que directamente no los vio.

En el caso de Verónica la situación ha sido peor. "Los vi una vez, costó mucho dinero y nada más. Me da mucha pena, no quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia; la verdad no quisiera hablar mal de ella, pero sí fue una pésima pareja, nunca la quise", confesó en una entrevista reciente.