Ciudad de MéxicoReformaLa policía de Indonesia se encuentra investigando el presunto abuso sexual de organizadores de Miss Universo Indonesia contra siete finalistas del certamen de belleza, según medios locales. El departamento de mujeres de la Policía de Yakarta ya está averiguando varias denuncias presentadas y tiene previsto tomar declaración a las supuestas víctimas. TOMAN CARTAS EN EL ASUNTO Por su parte, Anne Jakrajutatip, organizadora global de Miss Universo, indicó que se toman "muy en serio" las acusaciones y han abierto su propia investigación al respecto. "Recientemente nos enteramos de las acusaciones sobre la competencia Miss Universo Indonesia 2023 y el franquiciado en Indonesia que opera el certamen. Miss Universo toma las denuncias de abuso sexual e impropiedad extremadamente en serio. Proporcionar un lugar seguro para la mujer es la máxima prioridad de la organización Miss Universo y estamos investigando este asunto", escribió a través de un comunicado.SIN MUCHOS DETALLESFabienne Nicole, ganadora del concurso 2023, dijo que no hará comentarios hasta no tener detalles de la investigación en proceso. "Para aquellos que perciben mi silencio soy muy consciente de las alegaciones en curso. Mi experiencia trabajando con víctimas de violencia doméstica me ha enseñado el valor de las respuestas y medidas, asegurando que las palabras sean respaldadas por una investigación y no mera especulación. Por ahora, una investigación está en marcha. Hasta que no tenga detalles comprensivos de los hallazgos, debo reservarme mis comentarios. Sinceramente espero una suave y justa resolución a este asunto", escribió a través de redes sociales. SIETE VÍCTIMAS Siete finalistas de Miss Universo Indonesia presentaron una denuncia contra los organizadores del certamen por acoso sexual. Los organizadores del certamen, que se celebró en Yakarta del 29 de julio al 3 de agosto, pidieron a las 30 finalistas que se desvistieran para realizarles un examen físico antes de la ceremonia de coronación.