Alza la voz

Vanessa Bauche, denunció y no fue escuchada.

La actriz recordó que su límite fue un quinto ataque del actor Pascacio López, a quien no nombra, pero lo denunció formalmente debido a que la besó sin su consentimiento. Dicho proceso va por su segunda audiencia.

ATAQUE DE PÁNICO

Al filmar durante la emergencia sanitaria, antes de las vacunas, los actores debían aislarse, pero Bauche veía en las redes sociales del actor que él no cumplía el protocolo, por lo cual sufrió un ataque de pánico cuando él la besó y le infligió temor a contagiarse de Covid-19.

La actriz de Amores Perros aseguró que durante los procesos de casting le comentó al cocreador del proyecto, Fernando Sariñana, que López tenía denuncias públicas por violencia, pero el cineasta se empecinó en llevarlo al programa.

De acuerdo con el relato de Vanessa Bauche, el actor elegido para interpretar a su esposo apostó dinero con gente de la producción para ver quién conseguía tener relaciones sexuales con ella.

LO SABÍAN Y NO HACIAN NADA

También contaba chistes misóginos, hacía ruidos sexuales enfrente de los actores menores de edad del reparto y llegó a abandonar el set de filmación como forma de intimidación.

"Recursos humanos de Netflix supo porque empezamos a denunciar todo lo que estaba pasando. A mí me agredió, me difamó, me calumnió enfrente de todo el staff sin que nadie lo parara", afirmó la protagonista de Digna: Hasta el Último Aliento.

LE PIDIERON CALLAR

"Me pidió Fernando Sariñana que no denunciara, que no hiciera tos porque nos iban a quitar el proyecto. Le dije que conocía las leyes, llevaba 20 años con agenda de género, y empezó a coaccionar a las demás que estaban denunciando que también habían sido agredidas por esta persona".

Sariñana, detrás del programa junto a Carolina Rivera, le prometió a Bauche que el actor no volvería para la segunda temporada, pero cuando renovaron el programa no quisieron mostrarle detalles de la trama, pues el actor tenía llamado

Todo fue antes de que la protagonista del programa supiera de la acusación de violación de Sarah Nichols contra el actor, por la que fue vinculado a proceso en marzo.

ENCAPRICHADO

"El señor Sariñana se encaprichó en que este hombre regresara para demostrar que él podía más que una pinche prieta chaparra pedera loca, porque así se refería a mí. De los morenitos decía ´pinches nacos´, y eso que él nos había llamado", aseveró.

"La actriz que denunció tuvo que estar en un psiquiátrico medicada por lo que vivió, y refugiarse en Estados Unidos. El productor se burló de ella: a los tres días de haber sido violada, ella le pidió apoyo y se rio de ella", dijo la actriz.

COMPARTE SU EXPERIENCIA

Si bien ha querido alejarse del escándalo mediático y proceder legalmente, decidió compartir su experiencia al presentarse en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) como imagen de la campaña de cero violencia contra la mujer.