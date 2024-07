Quiere Valeria Cuevas ganar su lugar en la música

MONTERREY, NL.-Sin aspirar a ocupar el lugar de su madre Aída Cuevas en el género ranchero, Valeria Cuevas tiene como meta ganarse un lugar propio en el marco del regional mexicano.

La novel cantante de 27 años está lista para enaltecer las raíces mexicanas a través de Mi Canto, EP en el que hace gala del falsete que le heredó a su famosa madre.

"Yo la verdad no me quería dedicar a esto, fue bastante inmaduro de mi parte, al final, era lo que me tocaba, pero yo no quería que la gente pensara que yo vengo a sustituir a mi mama", aclaró Valeria.

"Yo no vengo a ocupar su lugar, me quiero crear un lugar nuevo en la música regional mexicana, que le haga justicia al apellido y a lo que mi mamá ha trabajado, lo que le ha costado y ha logrado".

Así nació Mi Canto, producción que con temas como "Herencia", a dueto con su madre, "Las Tres Huastecas", "Cielo Rojo", "Me Estás Perdiendo", "Las Traicionadas", y el que da título al material.

"Yo no vengo a ser la segunda Aída, lo quiero dejar muy claro", reiteró la cantante, "tardé en entender que sin mi madre la música mexicana probablemente estaría extinta, sería una inmadurez si no me dedico a la música. Qué bueno que le 'pedaleaste tantos años jefa', que abriste muchas puertas para las mujeres en el regional mexicano".

Antes de lanzarse profesionalmente cantando con mariachi, Valeria se preparó arduamente con el apoyo de Aída, y hasta que le dio el visto bueno, consideró que estaba lista.

Fue gracias a Juan Carlos Quiroz, director musical de su mamá, que Valeria decidió dedicarse a la cantada.

"El maestro me decía: 'Vale, deberías de cantar, ya nadie hace falsete, nada más tu mamá'. Él me hizo darme cuenta que probablemente en el género no todo está perdido. Si tienes ganas, amor, vocación, y de verdad estoy tan enamorada de México como siempre lo he dicho, entonces tendría que seguir sus pasos", aseguró.

Mi Canto, expresó, es muy familiar porque además de que grabó un dueto con su madre, su hermano Rodrigo le dio un par de temas de su autoría, como "Herencia" que fue la que eligió para grabar con Aída.

"Fue mágico. Desde un inicio habíamos dicho que el disco no lo queríamos con colaboraciones, porque queríamos que fuera un poquito más del ADN que quiero agregar al regional mexicano", señaló.

"Rodrigo, mi hermano, me sorprendió con tremendo 'temazo', se voló la barda. Es una canción que mucha gente se va a sentir identificada. Hablamos de la herencia, tradiciones, el amor por el País, de nuestras costumbres, de la devoción a nuestra Virgen de Guadalupe".

Valeria se sumará a la gira que realizará su madre por Estados Unidos a partir del 24 de septiembre.