Celebra en la playa cumple de Valentino

Celebra en la playa cumple de ValentinoValentino, uno de los hijos gemelos de Ricky Martin, ya tiene 17 años
Valentino, uno de los hijos gemelos de Ricky Martin, ya tiene 17 años. Para celebrarlo, disfrutó de una escapada a una playa paradisíaca, rodeado de aguas turquesa, naturaleza y buena compañía.
En Instagram, compartió un carrusel de momentos especiales bajo el título: "Bahama birthday! 17". En las imágenes se le ve recorriendo el mar en un pequeño bote, descansando sobre la rama de un árbol y posando en la arena junto a los famosos cerdos del lugar. La celebración también contó con invitados especiales como Wisin y su familia.
EL MAÑANA RECOMIENDA