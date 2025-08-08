Celebra en la playa cumple de Valentino

Valentino, uno de los hijos gemelos de Ricky Martin, ya tiene 17 años. Para celebrarlo, disfrutó de una escapada a una playa paradisíaca, rodeado de aguas turquesa, naturaleza y buena compañía.

En Instagram, compartió un carrusel de momentos especiales bajo el título: "Bahama birthday! 17". En las imágenes se le ve recorriendo el mar en un pequeño bote, descansando sobre la rama de un árbol y posando en la arena junto a los famosos cerdos del lugar. La celebración también contó con invitados especiales como Wisin y su familia.