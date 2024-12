Recuerda al ‘Vale’

Por: El Universal

Noviembre 21, 2024 -

El cantante Valentín Elizalde fue acribillado a balazos un 25 de noviembre a bordo de su camioneta Suburban tras ofrecer un concierto en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas en el 2006, dejando un vacío imborrable en la música regional mexicana.

A 18 años del fallecimiento del Gallo de Oro, su hija Valentina ha conmovido a sus seguidores en redes sociales al compartir fotografías inéditas de su infancia junto al cantante, acompañadas de un emotivo mensaje que revive el dolor por su pérdida.

En un video publicado en Instagram, Valentina aparece observando a la cámara mientras muestra imágenes de su padre, incluido un accesorio característico de él, un collar con forma de gallo. En su mensaje, expresó:

“Me arrebataron a mi papá y nadie me lo va a poder regresar. No saben cuánto me pesa que no esté aquí y que sólo unas cuantas fotos quedaron después de su partida.”

Ante las críticas que suele recibir por hablar de su padre, Valentina dejó en claro que sus sentimientos son genuinos y que seguirá honrando su memoria.

“Hablo de él para seguir recordándolo, no para ‘colgarme’ de su fama. Solo soy una niña que extraña a su papá y que le hizo falta esa figura paterna en su vida.”

En otro mensaje más contundente, Valentina reclamó directamente la ausencia de su padre:

“Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos. Esto demuestra cómo la lealtad puede desaparecer por unos pesos.”

Aunque no especificó a quién dirigía estas palabras, su dolor y frustración quedaron evidentes.

Hija de Valentín Elizalde y Azucena Rincón, Valentina es la única de sus hijas que sigue los pasos artísticos de su padre. Además de dedicarse a la música, ha emprendido un proyecto de venta de playeras oficiales con el símbolo del gallo, en honor a su legado.

En el pasado, Valentina compartió que superó problemas de bulimia tras recibir ayuda profesional. Aunque enfrenta comentarios negativos en redes sociales, ella se mantiene firme en su propósito de honrar la memoria de su padre.

El cantante también tuvo dos hijas más. Gabriela, fruto de su matrimonio con Gabriela Sabag, se mantiene alejada del ojo público. Valeria, nacida en 2001 de su relación con Blanca Vianney Durán, creció con la familia paterna tras el fallecimiento de su madre en 2016. Ambas prefieren vivir lejos de los reflectores.

APÚNTELE

El próximo lunes 25 de noviembre se cumplen 18 años del fallecimiento de Valentín Elizalde, víctima de un atentado en Reynosa, Tamaulipas.

