Fallece el actor Val Kilmer a los 65 años

El actor Val Kilmer, famosos por papeles en películas como 'Fuego Contra Fuego', 'Top Gun', 'Los Doors' y 'Batman Eternamente', falleció este martes en Los Ángeles a los 65 años, confirmo The New York Times.

La causa de su muerte fue neumonía, según informó su hija, Mercedes Kilmer, en un comunicado de prensa. El histrión fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014 y posteriormente se recuperó, retomando incluso su carrera en el cine.

Val Edward Kilmer, nacido en Los Ángeles el 31 de diciembre de 1959, tuvo una sólida y reconocida carrera como protagonista de varios filmes dramáticos, de acción y comedias de los años 80 y 90.

A la par de su éxito, el actor vivió varios momentos traumáticos a lo largo de su vida, empezando desde su infancia, como el divorcio de sus padres cuando él tenía apenas 9 años, o la muerte de su hermano menor, Wesley, quien se ahogó en una alberca en 1977.

Debutó en el cine con una parodia de las películas de espías en la Guerra Fría, Top Secret!, de 1984, donde interpretó a un cantante estadounidense que complacía al público en los escenarios de Berlín.

Catalogado por varios críticos como "el actor protagónico más anónimo de su generación", Kilmer normalmente conseguía papeles de alto perfil que eran escudriñados hasta el cansancio por la crítica especializada, obsesionada con su belleza y método.

Desde su tercer película, Top Gun, en 1986, donde dio vida al teniente Tom "Iceman" Kazansky, la fama de Kilmer en Hollywood comenzó a esparcirse, así como también su personalidad "complicada" dentro de los sets, proveniente de su perfeccionismo.

A estos filmes le siguieron una interpretación altamente ovacionada como el rockero Jim Morrison en Los Doors (1991), de Oliver Stone, así como roles en cintas ahora clásicas de los 80, como Willow y Real Genius.

Sin embargo, fue en los 90 cuando el verdadero legado de Kilmer se cimentó en Hollywood, al aparecer en filmes de alto perfil como True Romance (1993), una violenta película escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Tony Scott.

Le siguieron el western Tombstone, también de 1993, donde surgió uno de sus papeles más recordados, el de Doc Holliday. Y dos años después, su inflexión como actor de blockbusters, al tomar el papel del Caballero de la Noche en Batman Eternamente, y el del criminal Chris Shiherlis en Fuego Contra Fuego, de Michael Mann, al lado de Robert De Niro y Al Pacino.

Fue uno de los actores mejor pagados de la década de los 9, y las películas en las que apareció (poco más de 100 de acuerdo con IMDB) recaudaron más de 3 mil 500 millones de dólares en taquilla mundial, según Variety.

Otros trabajos cinematográficos importantes de Kilmer incluyen la caótica La Isla del Dr. Moreau (1996), basada en una novela de H.G. Wells; Wonderland (2003), una historia de asesinatos basada en un crimen real; y Twixt (2011), dirigida por Francis Ford Coppola.

También dio mucho de qué hablar con The Ghost and the Darkness, al lado de Michael Douglas, y la versión fílmica de El Santo, que hizo en lugar de regresar como Batman en Batman & Robin.

Después de mediados de los 90, sus papeles en cine disminuyeron debido a su reputación de ser difícil en los sets de rodaje, por lo que se enfocó en cintas independientes y de bajo perfil.

En 2021, se estrenó un documental sobre su vida, Val. Su hijo Jack prestó su voz para la narración y la película utilizó cientos de horas de video que había grabado a lo largo de los años, ofreciendo una mirada reveladora a su vida personal y carrera. Un año después realizó su última película, Top Gun: Maverick, donde retomó brevemente el papel que lo lanzó a la fama.

En diciembre de 2017, The Hollywood Reporter reveló que Kilmer llevaba batallando dos años en privado contra el cáncer de garganta y que "un procedimiento en la tráquea le había reducido la voz a un tono áspero y le había provocado dificultad para respirar". Posteriormente, el actor se sometió a quimioterapia y dos traqueotomías.

Kilmer informó en 2020 que llevaba cuatro años sin cáncer, pero detalló sus constantes dificultades con los tratamientos médicos, incluyendo el uso de una sonda de alimentación y su esfuerzo por recrear su voz mediante de inteligencia artificial y grabaciones de audio archivadas, lo que eventualmente le permitió actuar en Top Gun: Maverick.

En 1988, Kilmer se casó con la actriz Joanne Whalley, a quien conoció en el rodaje de la película Willow, de Ron Howard; se divorciaron en 1996. Le sobreviven sus hijos, Mercedes y Jack.