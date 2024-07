Wendy Guevara consideró la vaginoplastía por un viejo amor

La influencer trans Wendy Guevara ha sido muy abierta sobre su vida personal y su proceso de transición.

Desde los 16 años, la personalidad de internet comenzó a utilizar hormonas por su cuenta, inspirada por figuras transgénero que veía en los medios, posteriormente compartió que consideró desafortunada su decisión de iniciar este proceso a tan temprana edad, debido a las complicaciones que enfrentó.

Respecto a las cirugías de feminización, específicamente la vaginoplastía, Wendy ha expresado que actualmente no tiene planes de someterse a esta intervención, ya que se siente cómoda con su apariencia actual. No obstante, durante una ocasión en "Despierta América", reveló que había considerado esta opción por una de sus parejas: "Yo le dije amor, si tú te sientes cómodo con que tenga una mejor vagina, me la hago", recordó.

Wendy reconoció que, aunque estaba muy enamorada en aquel momento, no considera que esa hubiera sido una decisión propia.

En cuanto a la preocupación por la dismorfia corporal, Wendy admitió tener miedo de obsesionarse, pero aún desea realizar más cambios. "Me da miedo obsesionarme, pero todavía quiero hacer más cambios. Me van a poner piernas porque no tengo muchas", explicó.

Además, Wendy compartió su sorpresa por cómo la mente humana maneja diferentes tipos de cirugías. Mencionó que una cirugía de vesícula le causó más dolor que los procedimientos estéticos, en los cuales no siente nerviosismo al entrar al quirófano.

La vaginoplastía es una intervención quirúrgica que se centra en la reconstrucción o modificación de la vagina. Su objetivo puede ser mejorar la estética genital, reasignar el sexo en personas transgénero o reparar daños postparto en mujeres. En algunos casos, se utiliza tejido del propio paciente para la construcción de la vagina, sometiéndose a rigurosas pruebas físicas.