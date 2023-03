Eugenio Derbez revela que Vadhir estuvo a punto de morir

La familia se encontraba grabando en Jamaica y la producción les dio un día de descanso, por lo que el joven le comentó a su padre que tenía los deseos de aprovechar el break para volar en paracaídas pues, hace poco, había tomado un curso de parapente y aunque Eugenio no quería salir, tampoco quiso que Vadhir se fuera solo por lo que lo acompañó.

"Estábamos en el día de descanso, de los pocos que nos dan durante la serie y Vadhir dijo estaría increíble aquí volar", recordó el actor en la entrevista emitida en "Ventaneando".

Mientras su hijo emprendía la aventura, Eugenio pudo comunicarse con él porque el casco de Vadhir tenía un mecanismo para mantenerse comunicado. Fue así como el joven le indicó que estaba teniendo problemas para encontrar una ubicación segura en donde aterrizar.

"Lo estaba acompañando y las condiciones no eran las ideales, (…) estuvo a punto de estrellarse contra los árboles", detalló el actor que, mientras atestiguaba los hechos no podía hacer nada, lo que le generó momentos muy preocupantes.

"Al tratar de desviarse no sé mueve y lo veo enfrente de mí; como se desploma, lo que sentí no te lo puedo describir", detalló el actor.

Luego de ver caer a su hijo desde la distancia, el actor emprendió una búsqueda de una hora con la ayuda de las personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos que describió como una clase de "selva cerrada", ya que la producción de la serie no se encontraba cerca.

"Se me bajó la sangre, yo corría como loco, no te puedo describir lo que sentí en ese momento, lo peor, esa hora en que yo no lo encontraba, no se lo deseo a nadie, muy muy feo", confió.