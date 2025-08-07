En Los Cabos

Macaulay Culkin, estrella de Mi Pobre Angelito, fue captado este fin de semana en las playas de Cabo San Lucas, BCS, acompañado por su prometida, la actriz Brenda Song, y sus hijos, Dakota Song Culkin, de 4 años, y Carson, de 2.

La dupla se relajó en un resort de lujo junto al mar antes de la celebración anticipada del cumpleaños 45 del actor, que será el 26 de este mes. Song disfrutó del sol y la playa con un bikini negro; Culkin lo hizo con una camisa y shorts cortos rojos con estampado.