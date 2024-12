Amantes del frío : Navidad en Canadá

Por: Agencia Reforma

Diciembre 24, 2024 -

Nada mejor que un chocolatito caliente para mitigar el sabroso frío de Canadá, donde José Luis y Raúl Ortega disfrutarán la Navidad en familia.

Después de una ajetreada agenda de promoción de su nuevo sencillo "Sabes lo Que Pasa", junto a Carlos Rivera, incluido en su disco Bendito Desamor que lanzarán en abril de 2025, el dueto Río Roma se tomará unas merecidas vacaciones hasta enero, cuando reactiven sus compromisos.

A ESQUIAR

"Nos vamos a esquiar en familia", compartió José Luis, "vamos a Toronto, Canadá. La Navidad siempre es en familia y ya en Año Nuevo, es más de reventón, cada quien jala para su lado".

En la reunión del 24 de diciembre, los intérpretes de "Mi Persona Favorita" y "Me Cambiaste la Vida" tienen por costumbre repasar el álbum de fotos para recapitular lo que vivieron durante el año.

"También nos gusta, cuando hace frío, disfrutar de un chocolatito caliente. Siempre hay regalos que abrir, pero si no los hubiera, los regalos más grandes son los momentos", agregó José Luis, compositor del dúo.

"Como decirles a nuestros padres cuánto los amamos, que a veces no es tan seguido, porque nosotros como hombres luego somos medio tontos y no decimos lo que sentimos. Hay que valorar a toda la familia, disfrutarla, apapacharla. El mundo nos ha enseñado que estar vivos y estar bien, es una bendición".

A COMER RICO

Comer rico, es otro de los gustos que se dan los hermanos. Y aunque todo el año se la pasan cantando por cuestiones de trabajo, en la cena de Navidad también le entran al karaoke en familia.

"Nuestra hermana es una experta en juegos y es muy divertido", dijo el cantante, quien de Toronto se trasladará a España para despedir el año. Raúl por su parte, estará acompañado de su pareja, la modelo Milena Escobedo y su hijo Alejandro, con quienes recibirá el Año Nuevo en Toronto.

"Aunque mi hijo ya conoce la nieve en California, no se compara con la de Canadá. Hace mucho que no viajo para allá y no conozco Toronto, me emociona conocer la ciudad y saber que va hacer mucho frío porque me encanta sentir un diciembre frío", dijo Raúl.