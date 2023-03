Daniel Radcliffe va a ser papá

CIUDAD DE MÉXICO

Hace unos días comenzó a circular la noticia de que Erin Drake, la pareja de Daniel Radcliffe, estaba embarazada, pues fueron captados por un grupo de paparazzi caminado por las calles de Nueva York, ciudad en la que residen en la actualidad. Daniel y Erin vestían ropa muy abrigadora, sin embargo, no pasó desapercibida la pancita de la actriz de 38 años que resaltaba por debajo del abrigo que llevaba puesto, situación por la que se ha sugerido que se vieron en la necesidad de oficializar el embarazo el público y los medios de comunicación.

La noticia, publicada por "Daily Mail", fue confirmada por un portavoz del actor de 33 años, quien expresó que tanto Radcliffe como Drake se encuentran muy emocionados con la llegada de su primer hijo, y aunque -al parecer- la pareja esperó la mayoría de tiempo posible para dar a conocer la buena nueva ya que, desde que están juntos, se han caracterizado por mantener hermética su relación de pareja, sin embargo, tuvieron que precipitar la decisión de compartir lo que estaba pasando porque en las imágenes difundidas se evidencia el avanzado embarazo de Erin.

"Lo han mantenido en secreto por bastante (tiempo) hasta ahora, pero ya no puede ocultar su barriga", expresó su portavoz.

El medio inglés también escribió acerca de que Daniel y Erin se dieron a la tarea de enterar a su familia y amistades más cercanas sobre la noticia, pues querían que sus seres queridos se enterasen por ellos y no a través de otra fuente.

"Daily Mail" también expuso que Radcliffe luce visiblemente ilusionado con la llegada de su primer bebé: "Daniel está muy emocionado de ser padre. Su relación con Erin es realmente especial y todos piensan que serán padres increíbles".

Pese a que la pareja es muy reservada, cada que el actor de las películas de "Harry Potter" se ha abierto a compartir un poco de su relación publicamente, nunca escatima en describir el profundo amor que le inspira su pareja, a quien conoció en el set de "Kill your darlings", la película de 2012 en que el actor ha confesado que experimentó una atracción inmediata por Erin.

"No hay actuación, no de mi parte, de todos modos. Hay un momento en que ella me hace reír, y me estoy riendo como yo y no como mi personaje. Era increíblemente divertida e inteligente. Sabía que estaba en problemas", confió el actor a "Playboy" en una entrevista en 2015.

Aunque la noticia ha sorprendido a propios y ajenos, Radcliffe ya había dejado entrever sus planes de crear una familia a lado de su pareja, pues en una entrevista que sostuvo con "People", en 2020, expresó que el día en que le hablaran a sus hijos de la forma en que se conocieron, tendrían una experiencia muy peculiar para relatares la historia, pues aunque la atracción que se narra en "Kill your darlings" forma parte del guión, en realidad, es muy parecida a lo que vivieron fuera de la pantalla, por lo que considera que sus los hijos que van a tener, tendrán evidencias documentales para conocer cómo fue su amor.

"Nuestros personajes se conocen y coquetean entre sí, por lo que hay una especie de registro dulce de nosotros recién conociéndonos por primera vez y coqueteando", dijo en esa ocasión.

En el caso de Erin, que tampoco se ha quedado callada, ha destacado que uno de los factores más positivos de su relación con Daniel es el hecho de que ambos se dedican a la actuación, situación que les permite ser mucho más comprensibles entre sí mismos, además aseguró que apoyan y respetan lo que la otra y el otro hace: "Ambos apoyamos increíblemente la carrera de la otra persona".

Su buena comunicación es tal que Erin compartió que no descartan volver a trabajar juntos en una película o escribiendo una, ya que ambos tienen muchas ideas en el tintero que les gustaría plasmar en un filme.