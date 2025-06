Amandititita lanza su libro "Un día contaré esta historia"

La cantante, compositora y escritora mexicana Amandititita presentó su más reciente libro "Un día contaré esta historia": un relato íntimo que recorre algunos de los momentos más duros de su vida.

Acompañada por la autora Alma Delia Murillo y la editora Natalia Rodríguez, "la Reina de la Anacumbia" agradeció a las y los asistentes que llenaron el Foro ExpresArte de la Librería Gandhi "Mauricio Achar", donde se congregaron más de 100 personas.

¿De qué trata Un día contaré esta historia?

La intérprete contó que su obra, publicada por Penguin Random House bajo el sello Grijalbo, nació de una necesidad emocional. "Era una cosa que tenía que hacer, que ya no me estaba dejando en paz. Tienes que contar esta historia, si no, no vas a poder avanzar", expresó.

El libro parte del sismo del 19 de septiembre de 1985, en el que su padre, el cantante y músico mexicano Rockdrigo González, perdió la vida. Tras esa tragedia, su madre y ella —entonces con apenas seis años— llegaron de Tampico, Tamaulipas, al entonces Distrito Federal, donde, según narra, comenzó el martirio. "Está cabrón. Cualquiera que lea este libro va a ir diciendo ´¿Pero cómo le pudo pasar todo esto a esta misma persona?´", dijo.

Durante la presentación, Alma Delia Murillo explicó que en las 272 páginas del libro se detalla cómo, ante múltiples adversidades, Amandititita terminó viviendo en las calles de la capital, haciéndose cargo de su madre —quien cayó en el alcoholismo— y durmiendo en hoteles de mala muerte.

A diferencia de su primer libro "Trece latas de atún", donde predomina la ficción con algunos guiños autobiográficos —como el funeral de su padre, su relación tóxica con la disquera estadounidense Sony Music, y otras situaciones reales. Esta nueva entrega se enmarca dentro del género autobiográfico.

Al finalizar el evento, la intérprete de temas como "La muy muy", "La güera Televisa", "Metro Insurgentes" y "Pinche Amor", firmó ejemplares para los asistentes.