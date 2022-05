Uma Thurman y su hija aparecerán en primera película juntas

Guadalajara, México.- Maya Hawke aparecerá en una película junto a su madre Uma Thurman por primera vez, según reveló este miércoles The Hollywood Reporter.

El filme se centra en un asesino a sueldo, Reggie (Manganiello), su jefe (Jackson), una marchante de arte (Thurman) y su esquema de lavado de dinero que accidentalmente convierte al asesino a sueldo en una sensación de vanguardia de la noche a la mañana, obligando al personaje de Thurman a jugar en el mundo del arte contra el inframundo.

La película comenzará a rodarse esta primavera en Nueva Jersey y Nueva York. La marca de ventas y distribución recientemente lanzada por Yale, Great Escape, se encargará de las ventas internacionales.

Maya es la mayor de los dos hijos que Thurman comparte con su segundo esposo, Ethan Hawke, con quien estuvo casada de 1998 a 2005.

Hizo su debut actoral como Jo March en la adaptación de la BBC de 2017 de Mujercitas e interpretó a Robin en la tercera temporada de la serie de Netflix, Stranger Things.

Maya también apareció en la película Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por el colaborador frecuente de Thurman, Quentin Tarantino, quien ha expresado u deseo de elegir a maya como la hija adulta de Thurman en una tercera entrega de Kill Bill.

La participación de la actriz en The Kill Room llega dos años después de la noticia de que ella protagonizaría junto a su padre la comedia Revolver, inspirada en los Beatles.