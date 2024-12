Ingrid Coronado queda fuera del programa "Sale el Sol"

Por: El Universal

Diciembre 10, 2024 - 12:22 p.m.

Ingrid Coronado llegó como conductora del programa "Sale el Sol" en mayo, y a finales de diciembre será su última aparición, quedará fuera del proyecto con el que regresó a la pantalla chica tras seis años de ausencia.

Aunque esta versión aún no se ha hecho oficial, aseguran que se trata de una cuestión de presupuesto y ajustes en la producción, por lo que Coronado estaría en sus últimas semanas en el matutino de Imagen Televisión, pues sería el día 20 su última aparición.

Ingrid ha hecho la mayor parte de su carrera en televisión, TV Azteca ha sido su casa durante muchos años, fue ahí donde conoció a su exmarido Fernando del Solar, fallecido el 30 de junio de 2022, con quien tuvo dos hijos, Luciano y Paolo.

A la par de la televisión, Ingrid se desempeña como conductora de radio y escritora.

Querían a Adrián Marcelo en "Sale el Sol"

Imagen Televisión sí buscó a Adrián Marcelo para que se sumara a sus filas, específicamente en el programa "Sale el Sol", pero el regiomontano rechazó la oferta por lo poco que le ofrecieron, así lo contó, muy a su estilo, a Franco Escamilla para el podcast "Desde el cerro de la silla".

"Imagen me dijo: ´¿Quieres venir a hacer Sale el Sol?´. Me dijo lo que me ofrecían y les dije: ´Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables", expresó entre risas.

Mark Tacher, Paulina Mercado y Mauricio Islas encabezan la conducción actual del matutino que se renovará en las próximas semanas, y aunque Ingrid Coronado tuvo un buen recibimiento, fueron comentados dos temas durante estos meses: aclaró que no le bajó el novio a Claudia Lizaldi y fue criticada por "falta de seriedad" en la cobertura de la muerte de Verónica Toussaint.