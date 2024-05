Verónica Toussaint luchó contra 2 tipos de cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del 16 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de la conductora Verónica Toussaint, luego de tres años de luchar contra el cáncer de mama.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien a través de su noticiero en Imagen Noticias lamentó su partida y mandó condolencias a sus familiares.

Aunado a ello, diferentes personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto con emotivos mensajes.

Durante el programa "El minuto que cambió mi destino" con Gustavo Adolfo Infante, la presentadora contó cómo fue su lucha contra el cáncer de apéndice, diagnosticado 20 años antes, y el de mama.

"Me quitan el apéndice, me habla el doctor y me dice: ´Verónica encontramos un tumor en el apéndice´ [...] Me hicieron todas las pruebas, fui a Houston a que me revisaran, no recibí quimios, no recibí nada"

Sin embargo, detalló que para el cáncer de mama tuvo 16 quimioterapias. "Es una noticia que nadie quiere escuchar [...] es muy doloroso, porque tienes que lidiar con tu cáncer, con tu miedo y con el miedo de los que te rodean".

Fueron 16 quimioterapias, cirugía y radioterapias, pero el cáncer seguía apareciendo, ella misma describió la enfermedad como un "Ironman", dijo que era muy fuerte vivir ese proceso, muy doloroso. "Cada quimioterapia daba gracias de poder tener quimioterapia, daba las gracias de poder tener a mi papá conmigo, daba las gracias de poder bendecir esa medicina con las manos de mis papás y decir: ´que esta medicina haga el trabajo que tenga que hacer´ y a agradecer a todas las personas"

"Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz", sentenció.