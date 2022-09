Jennifer Lawrence tuvo dos abortos espontáneos

De acuerdo a Lawrence, su primer embarazo fue a los 20 años y "tuvo un aborto espontáneo sola en Montreal". Posteriormente, volvió a quedar embarazada durante el rodaje de No Miren Arriba y perdió nuevamente a su bebé.

Tras los abortos, fue sometida a un procedimiento quirúrgico para extraer el tejido de su útero.

Mostró su enojo ante la decisión de la Corte Suprema

Dicha anécdota fue recordada luego de que Lawrence, de 32 años, mostró su enojo ante la decisión de la Corte Suprema por anular el caso Roe v. Wade, despojado el derecho al aborto.

En febrero, la protagonista de Los Juegos del Hambre le dio la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, el galerista de arte Cooke Maroney.

"Tuve un gran embarazo. Tuve un embarazo muy afortunado. Pero cada segundo de mi vida fue diferente", dijo Lawrence.

Por otra parte, la histrionisa dijo que hasta la fecha sigue lidiando con la desigualdad en Hollywood, luego de que ella recibe un sueldo menor que al de sus coprotagonistas masculinos.

"No importa cuánto haga. ¿Todavía no me van a pagar tanto, es por mi vagina?", expresó.