Pese a que ni Irina Baeva ni Gabriel Soto han hablado de que su relación terminó son muchos los medios que sugieren que ya no queda nada entre ellos, pues desde desde el martes corre la noticia de que la actriz rusa no ha querido dejar de utilizar el anillo de compromiso que recibió hace dos años y, no sólo eso, sino que aseguran que el actor le ha solicitado que le devuelva la joya sin que esta petición obtenga respuesta.