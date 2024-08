Travis Scott es detenido tras altercado en Hotel de París

El rapero Travis Scott fue arrestado en un hotel de París después de un altercado con un guardia de seguridad.

La detención se produjo después de que la policía fuera llamada al hotel Georges V la madrugada del viernes para controlar a un hombre "apodado Travis Scott por violencia contra un guardia de seguridad", según un comunicado de la oficina del fiscal de París.

El guardia de seguridad del hotel intervino por un altercado entre el rapero y su propio guardaespaldas, según el comunicado. La policía sigue investigando.

Un representante del rapero dijo que estaban "en comunicación directa con las autoridades parisinas locales para resolver rápidamente este asunto y proporcionarán actualizaciones cuando sea apropiado". El representante habló bajo condición de anonimato porque había una investigación en curso.

El rapero se encontraba en París para los Juegos Olímpicos. Vio la remontada de Estados Unidos sobre Serbia en la semifinal de baloncesto masculino el jueves por la noche.

Scott, uno de los astros más importantes del hip hop, cuyo nombre de pila es Jacques Webster, ha colocado más de 100 canciones en el listado Hot 100 de Billboard y ha lanzado cuatro sencillos que encabezaron la lista: "Sicko Mode", "Highest in the Room", "The Scotts" y "Franchise".