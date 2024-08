Travis Kelce luce 'muy preocupado' por amenaza a Swift

Travis Kelce ha lucido muy preocupado por su novia Taylor Swift, después de que casi ocurriera un ataque terrorista en uno de los shows del Eras Tour de la superestrella del pop en Viena, Austria, según Page Six.

"Está muy preocupado", nos dijo una fuente en exclusiva el jueves, quien asegura que el jugador de los Kansas City Chiefs contactó inmediatamente a Swift cuando escuchó la noticia.

Sin embargo, nos dicen que Kelce no tiene planes de viajar rápidamente a Europa para estar al lado del cantante de "You Belong With Me" debido a sus compromisos con la NFL.

El ala cerrada de los Chiefs y sus compañeros de equipo se encuentran actualmente en el campo de entrenamiento para prepararse para la temporada de fútbol de 2024, que comienza el 5 de septiembre.

El miércoles, las autoridades austriacas arrestaron a dos sospechosos que supuestamente tenían como objetivo el Eras Tour de Swift.

Se dieron a conocer más detalles sobre el ataque terrorista , incluyendo que los dos jóvenes supuestamente planearon conducir un automóvil lleno de bombas contra la multitud en el Estadio Ernst Happel para matar a la mayor cantidad de personas posible.

Según los funcionarios, los adolescentes fueron contratados para trabajar en seguridad dentro del lugar y supuestamente planearon asesinar a los asistentes al concierto con explosivos de fabricación propia y machetes.

Los sospechosos permanecen bajo custodia policial, pero el equipo de Swift tomó precauciones de todos modos cancelando sus tres próximos shows en Viena este fin de semana, que estaban programados para el jueves, viernes y sábado.

"Con la confirmación por parte de los funcionarios del gobierno de un ataque terrorista planeado no tenemos más opción que cancelar los tres shows programados por la seguridad de todos", escribió el organizador del concierto Barracuda Music a través de Instagram.