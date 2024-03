Su ascenso a Hollywood

Ciudad de México

"Me gusta mostrar quién soy a través de lo que uso. Creo que los colores son una forma única de conectar a las personas y una forma increíble de expresarse. Estamos todos juntos en esto: sé tú, mantente fiel. Y siempre representa a tus Tru Kolors". Travis Kelce

Accionario, modelo y productor, Travis Kelce, el jugador de los Chiefs de Kansas City, demuestra que su acercamiento con los espectáculos no se limita a su romance con Taylor Swift.

Su romance mediático con Taylor Swift.

UN SUEÑO PARA TRAVIS KELCE

El ascenso de Travis Kelce desde el campo de fútbol americano hasta las luces de Hollywood es un viaje que ha estado en marcha durante años, pero recientemente ha alcanzado nuevas alturas que podrían rivalizar incluso con las estrellas más grandes del entretenimiento.

Aunque muchos conocen a Kelce como una estrella en ascenso en la NFL, pocos saben que detrás de su éxito en los negocios y la fama hay un equipo de gestión liderado por los gemelos André y Aaron Eanes.

Comerciales.

EL INICIO DE LA FAMA

En 2015 hizo su primer destelló de publicidad generalizada a través de un artículo de la revista Complex, donde se mostraba en una pose llamativa, con un mono de terciopelo Versace y gafas de sol Gucci, mientras posaba en una mesa de billar.

Aunque inicialmente sus gerentes comerciales se mostraron reacios a que el jugador de los Kansas City Chiefs participará en un reality show de citas, finalmente cedieron y así surgió Catching Kelce en 2016, que no resultó en el amor verdadero, pero abrió nuevas oportunidades.

El interés de Kelce por aparecer en Saturday Night Live (SNL) comenzó en 2020, pero no fue hasta octubre de 2021, después de impresionar a Lorne Michaels en una fiesta posterior al programa, que las cosas empezaron a moverse. Luego de que los Chiefs ganaron el Super Bowl LVII, Kelce recibió la llamada que esperaba: una invitación para presentarse al show.

El 4 de marzo, un mes después de su victoria, subió al escenario del Studio 8H del Rockefeller Center y cautivó al público con su actuación.

Luego de su exitosa aparición, Kelce y sus representantes comenzaron a explorar oportunidades en la industria del entretenimiento, entrevistando agencias en Hollywood con conexiones sólidas en el mundo del espectáculo.

DE COMERCIALES A PRODUCTOR DE CINE

Recientemente, firmó un contrato con la agencia Uber CAA para perseguir sus sueños como actor, consolidando así su presencia en la industria del entretenimiento.

Además de su aparición en SNL, su incursión en numerosos comerciales para marcas reconocidas como State Farm, Campbell´s Soup, Experian, Pfizer y Bud Light.

Otra de sus reconocidas influencias fuera de la cancha es en el podcast New Heights with Jason and Travis Kelce, un exitoso programa que co-conduce con su hermano, Jason Kelce, estrella de los Philadelphia Eagles.

Asimismo, pronto tendrá su primer crédito como productor ejecutivo en la película My Dead Friend Zoe, una comedia negra que se estrenará en el Festival de Cine South by Southwest en Austin, Texas.

Este no será el único proyecto en el que se encuentre inmerso el ala cerrada de los Chiefs, pues, según Variety, también formará parte del equipo de producción de Pleasure King, un documental sobre Jean-Michel Basquiat, dirigido por Quinn Wilson.

El podcast New Heights with Jason and Travis Kelce con su hermano.

TAMBIÉN EMPRESARIO

Travis Kelce también es un empresario exitoso.

Posee una participación accionaria en Casa Azul Tequila Soda, bebida elaborada a partir de una base de alcohol de tequila auténtico de Jalisco.

Su pasión por la moda lo llevó a fundar su propia marca de ropa, Tru Kolors, en 2019. Con telas y construcción de alta calidad, pero a precios accesibles, ofreciendo una experiencia de moda auténtica para sus seguidores.

¿TENDRÁ SU PROPIO DOCUMENTAL?

Kelce ha capturado la atención de Hollywood, tanto así que hasta podría hacerse un documental sobre su vida.

Un importante productor de Hollywood reveló a The Post que es solo cuestión de tiempo antes de que veamos un largometraje sobre el jugador de americano.

La vida de Kelce, marcada por su éxito en la NFL, su pasión por la moda, su incursión en el mundo empresarial y su relación con Taylor Swift, ofrece un terreno fértil para un documental cautivador.