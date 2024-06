Sorprende a “swifties”

Ciudad de México

Travis Kelce apareció sorpresivamente en uno de los conciertos que Taylor Swift está ofreciendo en Londres. El jugador de la NFL se convirtió en uno de los bailarines del espectáculo y se convirtió en la sensación cuando tomó en sus brazos a la cantante y la cargó a lo largo del escenario, causando la ovación de las y los “swifties”.

El “The eras tour” de Taylor Swif continúa en la ciudad de Londres, donde se encuentra ofrecieron el último de tres conciertos en el Estadio de Wembley.

SE UNE A PERFORMANCE

Para cerrar su estancia en Londres, la cantante de 34 años preparó una sorpresa, pues mientras se encontraba a punto de interpretar el tema “I can do it with broken heart”, Travis Kelce, su actual pareja, se le unió en el escenario para llevar a cabo un performance.

Tras celebrar su show número 100 en el marco de su gira mundial The Eras Tour, la artista dejó asombrado al público -presente y por las redes- con una visita particular: su novio, Travis Kelce que se subió al escenario para participar de la perfomance previa a la canción I can do it with a broken heart.

La pareja sorprendió a los fanáticos.

LA HISTORIA DEL TEMA

En la canción del álbum The Tortured Poets Department, Taylor Swift reveló la ansiedad a la que la exponían al exigirle que esté plena para los shows mientras ella sufría por una ruptura amorosa. Por ese motivo, previo a presentar el tema en sus recitales de la gira, la artista suele montar una performance donde dos hombres de traje la levantan y la preparan para que cante, en alusión a quienes la obligaban a hacer lo que no quería.

En esta ocasión, la actuación contó con un invitado especial: Travis Kelce quien se llevó todas las miradas y aplausos del público cuando apareció en el escenario para levantar a Taylor Swift y cargarla en sus brazos, como parte del acto.

PÚBLICO DE LUJO

La reacción de las y los fans de la compositora en redes sociales no se han hecho esperar, pues han descrito la aparición del deportista como “icónica”.

Se trata de la primera vez que Travis sube al escenario de uno de sus los recitales de su novia, desde que se dio a conocer su relación, en septiembre del 2023.

De acuerdo con el reporte de “Daily Mail”, algunos de los espectadores que se dieron cita en el tercer concierto de Tay en Wembley son Sir Paul McCartney y el actor irlandés Andrew Scott.

CON LA REALEZ

Taylor Swift publicó una foto de ella y su novio con el príncipe William y sus hijos en el feed de su cuenta personal de Instagram