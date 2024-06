Travis Kelce hace aparición especial en concierto de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO.- Travis Kelce apareció sorpresivamente en uno de los conciertos que Taylor Swift está ofreciendo en Londres. El jugador de la NFL se convirtió en uno de los bailarines del espectáculo y se convirtió en la sensación cuando tomó en sus brazos a la cantante y la cargó a lo largo del escenario, causando la ovación de las y los "swifties".

El "The eras tour" de Taylor Swif continúa en la ciudad de Londres, donde se encuentra ofrecieron el último de tres conciertos en el Estadio de Wembley.

Para cerrar su estancia en Londres, la cantante de 34 años preparó una sorpresa, pues mientras se encontraba a punto de interpretar el tema "I can do it with broken heart", Travis Kelce, su actual pareja, se le unió en el escenario para llevar a cabo un performance.

Durante el mini espectáculo, el jugador de los Kansas City Chiefs, junto a dos bailarines más, ayudaban a Taylor a colocarle un saco blanco y un par de zapatos de tacón arriba de su vestuario; él se encargó especialmente de retocar su maquillaje con una broca que paso delicadamente por las mejillas de la cantante.

Más adelante, animan a la cantante a dirigirse a su público y comenzar con su interpretación y, al final de esta, Tay cae abatida en el suelo, por lo que Travis corre para auxiliarla, tomarla en sus brazos y cargarla, lo que generó un estruendoso grito al unísono.

La reacción de las y los fans de la compositora en redes sociales no se han hecho esperar, pues han descrito la aparición del deportista como "icónica".

Se trata de la primera vez que Travis sube al escenario de uno de sus los recitales de su novia, desde que se dio a conocer su relación, en septiembre del 2023.

De acuerdo con el reporte de "Daily Mail", algunos de los espectadores que se dieron cita en el tercer concierto de Tay en Wembley son Sir Paul McCartney y el actor irlandés Andrew Scott.