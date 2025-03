Silvia Galván: Valiente lucha contra el cáncer de estómago

Después de 11 días hospitalizada, de dos operaciones de emergencia y un diagnóstico de cáncer de estómago, Silvia Galván fue dada de alta.

"Les quiero contar que ella tuvo una cirugía muy delicada. Se descubrió un cáncer en el estómago, tuvo una perforación en el estómago y la cirugía fue para cerrar esa perforación", explicó Jessica Galván, hija de la estilista de las estrellas.

"Les quiero decir que ella cada día está más fuerte. Cada día está mejor. Ya la dieron de alta, ya está en casita recuperándose y con mucho ánimo".

El sábado 2 de marzo, horas después de haber aterrizado en Monterrey, procedente de la CDMX, la estilista de 70 años fue trasladada de emergencia al hospital por un fuerte dolor en el estómago.

Ante su estado crítico de salud, sus hijas, Jessica y Érika viajaron a la Ciudad para estar con su mamá.

Se espera, agregó Jessica en las historias de Instagram de la cuenta Silvia Galván oficial, su madre inicie la próxima semana con el tratamiento contra el cáncer.

En los videos, también agradeció a quienes han estado al pendiente de la salud de la profesional de la belleza, pero sobre todo por las oraciones para su recuperación.

"Yo casi no hablo de mi vida privada por aquí, pero sí siento que les debo de dar un reporte porque han estado muy pendientes y les agradezco muchísimo con todo mi corazón todas las oraciones, todos los buenos deseos. De verdad que siento que todo eso nos ha llenado el alma y el corazón".

"Ella va recuperándose, va más fuerte cada día".

Comentó que han sido días muy difíciles en los que se ha dedicado al cien por ciento al cuidado de Silvia y no se la ha despegado.

"Les quiero compartir una experiencia. Se oye muy trillado, pero hay que decirle a las personas que amamos, que las amamos, todos los días.

Hay que compartir tiempo con esas personas porque a veces que no hay mañana y no lo sabemos. Estamos aquí un día y al día siguiente no", agregó Jessica.

"Yo veo a mi mamá todos los días, por años diarios veo a mi mami. Tengo una relación muy cercana con ella de diario y aún así quisiera haber tenido todavía más momentos con ella, que los voy a seguir teniendo por supuesto que sí porque ella va a salir adelante y vamos a estar juntar muchos años más".