Ricardo Casares lanza emotivo mensaje tras sufrir un infarto

CIUDAD DE MÉXICO

Hace unos días, Casares fue hospitalizado de emergencia tras quejarse de un fuerte dolor de pecho. De acuerdo con información dada a conocer por sus familiares y compañeros de trabajo, el conductor presentó una obstrucción en la arteria coronaria, lo que no solo le ocasionó un ataque cardíaco; también lo llevó hasta el quirófano para someterse a un catetersimo.

Ahora, ya más recuperado, el también reportero de espectáculos reapareció en las redes sociales; donde publicó un emotivo mensaje en el que asegura sentirse mucho mejor después de la cirugía, además aprovechó para agradecer a todos los que han estado pendientes de su salud.

Ricardo también explicó que el amor que ha recibido en todos estos días ha sido su principal motor para salir adelante, y lo que sea que le depare la vida, después de esta experiencia, está listo para enfrentarlo: "A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias, los quiero", escribió.

La publicación de inmediato se inundó con comentarios de buenas vibras y bendiciones por parte de sus fans y algunas celebridades, entre las que destacan sus compañeros de Azteca:

"Amigo eres alguien especial e importante en la vida de muchos, en la mía mucho más. La vida te puso una prueba y la superaste, aprovéchala", expresó Pedro Sola; mientras que Linet Puente y Sergio Sepúlveda le recordaron que están con él en esta batalla: "Aquí estaremos para acompañarte en la esquina del ring", "Te quiero tocayo", escribieron respectivamente.





Horas más tarde, en un segundo mensaje, Ricardo se dejó ver desde el hospital donde permanece internado y mucho más restablecido.

El padre del presentador había adelantado al programa "Ventaneando" que muy probablemente este fin de semana su hijo podría ser dado de alta y continuaría recuperándose en casa; sin embargo, la fotografía que éste compartió en sus historias de Instagram desechó esta teoría. Es importante decir que, hasta el momento, no se sabe cuándo podría abandonar el hospital, pero lo que sí se sabe es que ya abandonó el área de cuidados intensivos, donde estuvo varios días debido a su gravedad.