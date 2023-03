Jenna Ortega se va de Twitter tras lanzar duras críticas a Wednesday

Si bien la estrella aclaró que el director era una gran persona y escuchó sus opiniones durante el rodaje, esto no la salvó de que algunos internautas se enfurecieran.

"Las cosas que ella hace, lo que yo tenía que interpretar, no tenían sentido ni cuadraban con el personaje. El triángulo amoroso no tiene ningún sentido. Había una frase sobre un vestido que iba a llevar al baile, cuando dice 'Oh, Dios mío, me encanta', que no puedo creer que dijese. Literalmente, me odio a mí misma por ello", dijo.