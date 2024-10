Impacta su extrema delgadez

Christina Aguilera ha generado preocupación entre sus seguidores debido a la drástica pérdida de peso que presume tras publicar un video en redes sociales donde muestra una figura visiblemente más delgada.

La cantante, de 43 años, visitó el gimnasio Barry´s, en West Hollywood, para celebrar el aniversario 25 de su álbum de debut, homónimo, y promocionar su batido de edición limitada, Genie in a Blender.

En la publicación, Aguilera luce en el gimnasio un ajustado conjunto negro con botas altas de cuero, mientras sostiene el batido. Además, en otro momento del video levanta una mancuerna ante un cartel iluminado de Barry´s WeHo.

¿NO COME?

Varios fans expresaron preocupación, insinuando que la pérdida de peso podría no ser el resultado de una rutina de ejercicios, sino de una tendencia alimentaria poco saludable que algunas celebridades siguen.

"No creo que haga ejercicio. Simplemente no come", comentó un usuario.

Otros sugirieron que la artista podría estar utilizando medicamentos como Ozempic, un fármaco de moda en Hollywood para la pérdida de peso.

Los rumores sobre su consumo comenzaron a circular en mayo, cuando Aguilera actuó, visiblemente más delgada, en el festival Emblema en CDMX. Ella rechazó, en entrevistas recientes, especulaciones sobre su pérdida de peso.

NO LE AFECTAN LAS OPINIONES

En agosto, durante una charla con Glamour, la intérprete de "Dirrty" afirmó que ya no le afectan las opiniones de los demás sobre su cuerpo.

"Ahora soy tan madura que no me importa nada tu opinión. No voy a aceptarla", comentó Aguilera, enfatizando que ha enfrentado críticas sobre su físico desde que inició su carrera en los 90.