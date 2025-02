Rey Carlos III a documental en Prime Video

El Rey Carlos III abrirá las puertas de una mansión real en Escocia para un largometraje documental de Prime Video, en el que compartirá su visión sobre la transformación de las personas, los lugares y el planeta.

El monarca, de 76 años, concedió acceso privado a los realizadores para el rodaje, que comenzó el mes pasado en Dumfries House y se basa en su libro "Harmony: A New Way of Looking at Our World".

El documental, que se espera estrenar a finales de 2025 o principios de 2026, marcará un giro en la relación de la realeza con las plataformas de streaming.