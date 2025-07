Se suicida colaborador de Tupac Shakur

Young Noble, rapero y último miembro activo del influyente colectivo de hip-hop Outlawz, fundado por Tupac Shakur, falleció a los 47 años.

Según reportes de TMZ, Rufus Lee Cooper III -su nombre real- murió por suicidio la mañana del viernes en Atlanta, tras un disparo autoinfligido.

"Hoy recibí una de las peores e inesperadas noticias imaginables. Mi hermano y compañero durante más de 30 años se quitó la vida esta mañana.

Descansa en paz, Rufus Young Noble Cooper. Por favor, dennos tiempo a su familia y a mí para procesarlo. La enfermedad mental es una verdadera batalla que libran muchas personas", confirmó EDI Mean, compañero de grupo.

Young Noble fue una figura clave en la etapa final de la carrera de Tupac. Participó en temas emblemáticos como "Hail Mary" y "Baby Don´t Cry (Keep Ya Head Up II)", y debutó en el álbum The Don Killuminati: The 7 Day Theory (1996), lanzado póstumamente bajo el seudónimo de Makaveli.

Originario de Sierra Madre, California, se mudó a Nueva Jersey a los 8 años, donde conoció a Yaki Kadafi y Hussein Fatal, con quienes eventualmente formaría Outlawz.

A lo largo de su trayectoria, lanzó cinco álbumes en solitario, comenzando con Noble Justice en 2002 y culminando en 2023 con Outlaw University. También colaboró con artistas como Layzie Bone, Krayzie Bone y Stic.Man de Dead Prez.

Tras conocerse su fallecimiento, amigos y colegas expresaron su dolor y rindieron homenaje al artista.